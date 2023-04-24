Хотіла влаштуватися до органів влади: на Черкащині затримали агентку росії

Служба безпеки викрила ще одну агентку фсб росії у ході спецоперації у Черкаській області.

За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону, повідомили в СБУ.



Для цього місцева жителька виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин.

Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Згодом російська агентка отримала ще одне завдання — влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності «всередині» установи.

У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ викрили зловмисницю та затримали.

За даними слідства, зрадницю фсб рф залучила до негласної співпраці на початку цього року.

У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником фсб.

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше інформатора ворога затримали у Запоріжжі.

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