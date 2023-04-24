Хотіла влаштуватися до органів влади: на Черкащині затримали агентку росії
Служба безпеки викрила ще одну агентку фсб росії у ході спецоперації у Черкаській області.
За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону, повідомили в СБУ.
Для цього місцева жителька виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин.
Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.
Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.
Згодом російська агентка отримала ще одне завдання — влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності «всередині» установи.
У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ викрили зловмисницю та затримали.
За даними слідства, зрадницю фсб рф залучила до негласної співпраці на початку цього року.
У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником фсб.
Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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