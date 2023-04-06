Фіксував наслідки удару по багатоповерхівці: в Запоріжжі затримано інформатора ворога

Співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, який працював на ворога. Ворожий інформатор фіксував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року.

Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії рф.

Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель з описом прилеглої території.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами листування з ворогом.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ, який благословляв солдатів ворога під час окупації.

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