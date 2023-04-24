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Події

Ранок почався з пожежі: на Буковині чоловік підпалив церкву московського патріархату та магазин (відео)

14:10 24 квітня 2023
пожежа

У понеділок, 24 квітня, у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області підпалили храм та церкву. Палія затримали.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Правоохоронці з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас.

«Поліцейські провели слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас», — йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка затримали. З ним проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження.

У церкві пишуть, що храм не підлягає відновленню.

«Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм — професійно, без шансів на порятунок», — йдеться у повідомленні УПЦ.



Нагадаємо, напередодні Великодня у житловому масиві Сихів у Львові підпалили церкву. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

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