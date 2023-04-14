«фсб в рясах» лютує: у Львові підпалили церкву напередодні Великодня

У львівському житловому масиві Сихів підпалили церкву. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

«У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю», — написав Козицький.

Голова Львівської ОВА зазначив, що «це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу», а всіх винних обов'язково знайдуть.

«Дякую рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині», — додав Козицький.

Про підпал розповів і директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.

В коментарях до його посту віряни прямо стверджують, що підпал — скоріш за все, справа рук послідовників московського патріархату.

Нагадаємо, у Хмельницькому парафіяни та попи УПЦ Московського патріархату побили військового Артура Ананьєва, який добровольцем пішов на фронт одразу після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Після цього люди вимагали покарати тих, хто бив військового. Пізніше стало відомо, що священик, який бив Ананьєва, втік з міста.

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