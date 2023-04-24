Деякі українці можуть не платити за послуги нотаріуса: що відомо
Мінюст України вніс зміни до Порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, надавши змогу певним категоріям українців отримувати деякі послуги безкоштовно.
Згідно з документом, від оплати додаткових послуг правового та технічного характеру звільняються:
- ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю I та II груп;
- громадяни, віднесені до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Документ набрав чинності з квітня цього року.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується дозволдити безкоштовне розмитнення транспортних засобів українцям, які втратили свої автівки під час бойових дій та мають підтверджувальні документи.
Фото Pixabay54
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