Деякі українці можуть не платити за послуги нотаріуса: що відомо

Мінюст України вніс зміни до Порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, надавши змогу певним категоріям українців отримувати деякі послуги безкоштовно.

Згідно з документом, від оплати додаткових послуг правового та технічного характеру звільняються:

ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

постраждалі учасники Революції Гідності;

особи з інвалідністю I та II груп;

громадяни, віднесені до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Документ набрав чинності з квітня цього року.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується дозволдити безкоштовне розмитнення транспортних засобів українцям, які втратили свої автівки під час бойових дій та мають підтверджувальні документи.

Фото Pixabay

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