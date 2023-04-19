Для українців, які втратили автомобілі через війну, розмитнення може бути безкоштовним, — законопроект

Під час бойових дій та обстрілів населенних пунктів багато хто з українців втратив транспортні засоби. В таких випадках юристи рекомендували все ретельно документувати, аби подати заявку на компенсацію. Втім, такий пакет документів може стати у нагоді, якщо Верховна Рада ухвалить запропонований проєкт закону № 9209

Як пише auto.today.ua, документом пропонується дати змогу українцям, чиї автомобілі були знищені чи вкрадені окупантами під час війни, безкоштовно розмитнити собі новий транспортний засіб: легкові автомобілі, мотоцикли, вантажівки, а також транспортні засоби, призначені для перевезення 10 і більше людей.

Пільгу пропонують надаватися за наявності підтверджуючих документів про те, що ТЗ вкрали під час бойових дій, що він під час бойових дій знищенний або пошкоджений та не підлягає відновленню. У документі має бути зазначена територія, що входить до офіційного списку районів, де ведуться (чи велись) бойові дії.

Згідно з документом, безкоштовно можна розмитнити стільки транспортних засобів, скільки було вкрадено чи знищено. Таку пільгу пропонують надавати на підставі заяви власника транспортного засобу, яка має бути подана не пізніше ніж через 1 місяць після закінчення бойових дій у тому чи іншому районі.

Наразі законопроект перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, який має надати свій висновок.

Нагадаємо, що раніше парламент підтримавпроєкт закону, який визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та ухвалення рішення щодо її надання, а також можливості використання грошей для отримання нового житла.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС у соцмережах

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