Сьогодні середа — день пізнання себе для деяких знаків Зодіаку, вважають астрологи.

Початок дня виявиться досить плідним та вдали — в цей час можна як працювати, так і вчитися новому. А в другій половині дня найкраще просто відпочити, розслабитися та відновити свої життєві сили. При цьому варто прислухатися до підказок інтуїції — цього дня вона не підведе, пише Ukr.Media.

Овен

Вам доведеться багато зробити, тому будьте готові взятися за велику роботу і, можливо, навіть пожертвувати заради неї якимись своїми планами. Не виключені незаплановані зустрічі, несподівані переговори, які можуть затягнутися надовго. Всі зусилля, які ви прикладаєте сьогодні, не виявляться марними і будуть щедро винагороджені. День приносить приємні звістки, хороші новини. У багатьох Овнів з'являться плани, пов'язані з переїздом чи зміною життя.

Телець

Підходящий день для складних та відповідальних справ. Можна приймати важливі рішення — ви не помилитеся, навіть якщо матимете лише мінімальну інформацію. Імовірні успіхи у творчій діяльності. Деякі Тельці згадають про давні захоплення та хобі та знайдуть спосіб збільшити з їх допомогою свої доходи. Вечір же буде слушним часом для виходу у світ і спілкування з різними людьми. Можливі знайомства, які матимуть романтичне продовження. Не виключені й любовні зізнання.

Близнюки

День пройде вдало і плідно, якщо ви не хочете чекати біля моря погоди, а діяти. Можна вирішувати адміністративні та організаційні питання, збирати однодумців та домовлятися з ними про спільні дії. У деяких Близнюків з'являться гарні ідеї, які започаткують новий етап у житті представників знака. Імовірні грошові надходження будуть настільки значними, що Близнюки замисляться про великі покупки. Але краще не поспішати, якщо справа стосується розстрочки і кредиту. Пов'язувати себе фінансовими зобов'язаннями зараз не бажано.

Рак

Не хвилюйтеся через дрібниці. День складеться непогано, навіть якщо у першій його половині уникнути дрібних неприємностей та непорозумінь не вдасться. Плідно проходять ділові зустрічі, є шанс знайти людей, які допоможуть вам у реалізації сміливих задумів та бізнес-проектів. При цьому важливо не змішувати професійні та особисті стосунки. Для службових романів день не найсприятливіший, навіть просто кокетувати на роботі не варто. Корисне спілкування з дітьми, молодими людьми — їхній оптимізм і життєрадісність заражають вас. Цікаво, що сьогодні найпростіші ідеї виявляться найвдалішими, а очевидні рішення — вірними.

Лев

День вимагає обережності, особливо у справах, пов'язаних із грошима та майном. Ви схильні переоцінювати свої можливості, дивитися на життя крізь рожеві окуляри, не помічати перешкод, які потрібно подолати, щоб досягти мети. Добре, якщо поряд буде людина, яка реально дивиться на речі: дотримуючись її підказок, ви зможете уникнути необачних вчинків. Чим би ви не займалися, намагайтеся приділяти максимум уваги деталям, бути обережними та уважними. Майте на увазі, що труднощі можливі навіть у справах, з якими ви раніше справлялися майже без будь-яких зусиль.

Діва

Сприятливий день для спілкування, ділових та особистих контактів. Ви легко знаходите спільну мову з людьми, навіть якщо знаєте про них зовсім мало, справляєте гарне враження на тих, хто бачить вас уперше. В оточуючих ви викликаєте довіру, не дивно, що вам пропонують співпрацю, доручають важливі справи. У багатьох Дів з'являться нові ідеї. Вони можуть стосуватися як роботи, так і організації життя загалом. Можна будувати довгострокові плани: немає сумнівів, що вам вдасться реалізувати їх, якнайкраще втілити задумане в життя.

Терези

Ви здатні багато на що. Скористайтеся підходящим моментом, щоб досягти найважливіших своїх цілей, досягти того, чого давно прагнули. Важливо при цьому відкинути сумніви та хвилювання, зосередитися на справах; зайві емоції та переживання вам зараз ні до чого. Фінансове чуття представників знака загостриться, багато Терезів укладуть вигідні угоди або візьмуться за бізнес-проект, який принесе великий прибуток. Можливий початок плідної співпраці з представниками протилежної статі.

Скорпіон

Спокійний та сприятливий день. Продовжуйте займатися тим, що почали раніше — ви зможете довести справи до кінця, поставити фінальні точки та підбити підсумки. Змінюються стосунки з оточуючими, ви стаєте поблажливішими до їх слабкостей, а до себе висуваєте вищі вимоги. Можливі грошові надходження чи привабливі ділові пропозиції. Укладені угоди принесуть прибуток. Пощастить і в коханні — принаймні тим, хто готовий проявити ініціативу, зробити перший крок. Немає потреби приховувати свої почуття.

Стрілець

День великих можливостей та приємних несподіванок. Ви легко пристосовуєтеся до ситуації, відчуваєте, як треба чинити і що казати, щоб отримати максимум користі. З оточуючими ви легко знаходите спільну мову, тому і ділові переговори, і особисті зустрічі відбуваються виключно добре. Вдень імовірні короткі ділові поїздки, зокрема й незаплановані. Вони пройдуть досить вдало, але можуть виявитися стомливими, і після них вам буде потрібен спокійний відпочинок. Небажано займатись екстремальними видами спорту.

Козоріг

На початку дня можливі непорозуміння та неприємності, але надалі вплив позитивних тенденцій посилюватиметься, шанси досягти успіхів стануть вищими. Після обіду вдасться вирішити організаційні та адміністративні питання, оформити потрібні документи, зустрітися з людьми, чиєї підтримки ви потребуєте. День буде сприятливим для навчання, ви легко засвоюєте нову інформацію та швидко знаходите їй застосування. Ймовірні зміни у способі життя; день підходить для того, щоб відмовитись від шкідливих звичок.

Водолій

Доброзичливість і оптимізм допомагають вам завоювати симпатії оточуючих, але не завжди люди, які хочуть мати з вами справи, заслуговують на довіру. Будьте розбірливими в контактах, намагайтеся не ділитися своїми ідеями з тими, чиї цілі та плани вам невідомі. Можуть нагадати про себе старі знайомі та давні друзі, спілкування з ними буде дуже приємним. Тож добре приймати гостей, організовувати домашні свята, дружні вечірки, урочистості. У другій половині дня бажано займатися справами, які потребують серйозних фізичних зусиль.

Риби

Дуже сприятливий день з ділової точки зору, є шанс досягти великих успіхів у роботі. Вдається знайти новий спосіб вирішити старі проблеми, насамперед — кадрові. Риби-керівники будуть не тільки лояльними, а й вимогливими щодо підлеглих, і цим заслужать їхню повагу. У спілкуванні з близькими допоможуть дипломатичність та такт. Саме завдяки цим якостям ви не тільки самі ні з ким не посваритеся, але й зможете покласти край якимось сімейним конфліктам, що затягнулися. Кінець дня дасть приємні сюрпризи.

Також не варто забувати, що сьогодні за Східним календарем — день Допитливого (Дерев'яного) Тигреняти, нагадує Метеопрог.

Допитливе (Дерев'яне) Тигренятко — істота, яка надзвичайно любить все нове та цікаве, тому в цей день напевне захоче спілкуватися з людьми, які йому подобаються і які зможуть розповісти щось цікаве.

Якщо Тигренятко потрапляє в ситуацію, в якій немає чіткого зв'язку з керівництвом і потрібна автономна діяльність, то для нього все відбувається якнайкраще. Здатність маленького Тигра дізнаватися чогось нового та втілювати його в життя чудово підходять до таких обставин.

«В той же час в стосунках будьте обережні. Не вимагайте від партнера стільки ж, як вкладаєте у відносини ви, інакше про вас думатимуть, що ви хочете занадто багато та не захочуть продовжувати з вами спілкування», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо, астрологи також назвали три знаки зодіаку, підопічні яких «озолотяться» у травні.

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