«Фундація Течія» відкрила програму протезування для військових і цивільних

Громадська організація «Фундація Течія» та її директор Олег Крот розповіли про перший кейс в рамках нового благодійного проєкту «Нестримні». Вони оплатили оновлення протезу для Максима Іванченка — офіцера ЗСУ і викладача кафедри вогневої підготовки Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вартість оновлення — 430 тис. грн.

Максим Іванченко брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення — у звільненні Київщини й Харківщини. Влітку 2022 року він разом із побратимами їхав на ротацію в Київській області. Водій не впорався з керуванням, в результаті чого автівка злетіла з дороги. Іванченко отримав численні травми та втратив праву ногу вище коліна, повідомляє сайт ГО «Фундація Течія».

Офіцер переніс кілька операцій і отримав протез за державний кошт. Та через те, що травма сталася не під час бойових дій, функціонал протезу був обмеженим: не вистачало динаміки стопи і рухливості колінного вузла. Військовому вирішила допомогти «Фундація Течія» разом з Центром протезування, ортезування та реабілітації «Без обмежень».

Для Максима виготовили і встановили протез з більш функціональними колінним суглобом та стопою, а також з потужною гідравлічною системою й більш природною механікою ходи. Попереду — ще кілька операцій та реабілітація, але офіцер уже планує повертатися до служби та готувати майбутніх командирів ЗСУ.

«Новий протез набагато м’якший з точки зору навантаження на куксу. Вдягнув — і можна вставати без милиць. У ньому є поворотний механізм, завдяки чому легше взуватися. А також є режим, з яким можна спокійно їздити на велосипеді», — пояснює Максим Іванченко.

У рамках проєкту «Нестримні» допомогу в протезуванні можуть отримати військові і постраждалі під час війни цивільні, які з певних причин не можуть отримати її від держави.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми допомагаємо захисникам України, — розповідає Олег Крот, директор „Фундації Течія“ й керівний партнер холдингу TECHIIA. — А з 2023 року спрямовуємо додаткові зусилля на реабілітацію наших захисників, захисниць і цивільних, що втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Це наша маленька подяка українцям, яких не стримує ні ворог, ні травми, ні будь-що інше».

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