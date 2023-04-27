«Найматеріальніший» місяць року: фінансовий гороскоп на травень від астрологині Марини Скаді

Відома астрологиня Марина Скаді склала фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку. Раніше її колеги розповіли, для яких знаків зодіаку травень 2023 року стане напрочуд вдалим.

На думку Скаді, травень — найматеріальніший місяць року. У цей період Сонце переміщається Тельцем, що сприяє вирішенню майнових і фінансових питань. Цей транзит полегшує пошук ресурсів, заробітків, відкриває можливості, завдяки яким можна підвищити рівень комфорту у своєму житті, пише ТСН.

16 травня Юпітер входить у знак Тельця до 26 травня 2024 року. Планета добробуту та удачі пов'язана з розширенням і масштабуванням всього, до чого має відношення. Переміщаючись матеріальним Тельцем, вона сприяє фінансовій стабілізації, розвитку бізнесу, поліпшенню взаємовідносин, основою яких є грошовий інтерес.

Овен

Період буде відносно стабільним у плані фінансів, проте бажаного рівня чекати поки що не доводиться. Втома на роботі сильно послаблює ваш організм, тому не нехтуйте сном. Перша половина місяця ідеально підходить для відпочинку та накопичення сил, оскільки у третій декаді травня доведеться багато та напружено працювати. Незабаром ви отримаєте вигідні пропозиції, які збільшать ваші прибутки в рази. Однак, наберіться терпіння, це станеться не раніше останніх чисел місяця.

Телець

Не засмучуйтеся, якщо на початку травня неприємностей більше, ніж ви могли припустити. З другої половини травня починається доленосний цикл у вашому житті. Успіх і везіння супроводжуватиме у всіх справах. Час отримання нагород, подяк та нових можливостей. Не упускайте жодної пропозиції, яка обіцяє додатковий заробіток. Підприємці зможуть підвищити прибутковість компанії, але для цього доведеться піти на невеликий ризик та взяти кредит. Вдалими будуть проекти, пов'язані з інтернетом та цифровими технологіями.

Близнюки

Передчуття позитивних змін не залишає вас останнім часом. І справді, у роботі зробіть тимчасову паузу, вона необхідна для переоцінки своїх здібностей. Зірки радять замислитися над зміною місця роботи чи здобуттям нової професії. Підприємці будуть змушені зайнятися податковими деклараціями, рекомендується обережно заповнювати папери, перевіряючи всі пункти. Для підтримки стабільних доходів вам доведеться старанно працювати, не відволікаючись на травневі розваги.

Рак

Можливо отримання винагороди за додаткову роботу, вам можуть повернути старий борг. Може виникнути потреба змінити як місце роботи, так і напрямок колишньої діяльності, але цього доведеться вчитися новим навичкам і освоювати цифрові технології. На бізнесменів і підприємців чекає каскад вдалих угод, зв'язки з великими інвесторами зміцняться, а також з'являться нові партнери. Починається новий життєвий етап — яскравіший, радісний і комфортний.

Лев

Якщо виникне гостре бажання звільнитися, змінити вид діяльності або розірвати ділові відносини з партнерами — не робіть цього до третьої декади травня. До кінця місяця з'явиться ще більше привабливих варіантів та пропозицій. Період змін, прогресу, нових починань та великих можливостей стартує з 17 травня. Цього місяця ви повинні будете старанно попрацювати, щоб розкрутити колесо своїх справ. Ваші дії у травні значно впливають на наступні місяці 2023 року.

Діва

Цього місяця ви можете реалізувати деякі зі своїх планів, тільки не ставте перед собою занадто високу ціль, час для них ще буде в 2023 році. Шукайте і не втрачайте нові можливості, цікаві ідеї. Ваша енергія — на підйомі, настав час діяти. Важлива тема цього місяця — незалежність. Найкраще розраховувати тільки на свої сили, крокувати вперед рішуче та сміливо, яскраво виявляти свою індивідуальність. Це час посіву. Те, що ви посієте, приноситиме плоди у 2024 році.

Терези

Час дипломатії, укладання спілок та взаємовигідних партнерських угод. Сформулюйте, ясно уявіть свої цілі та почніть працювати у їхньому напрямку. Однак не слід чекати негайних результатів уже цього року: насіння, кинуте в ґрунт, має набратися сил і прорости. Внесіть у своє життя більше нового: знайомтеся з новими людьми, спробуйте робити те, чим ви ніколи раніше не займалися, врешті-решт оновіть свій гардероб або займіться спортом!

Скорпіон

Дозвольте собі зайнятися тим, що вам найбільше подобається, викликає у вас найбільше натхнення. Можливо, саме ця справа і приведе вас до соціального успіху та матеріального достатку. Розвивайте у собі терпіння, аналізуйте ситуацію, зміцнюйте партнерські стосунки. У травні можливі затримки, пов'язані із зайнятістю інших людей, брак ресурсів. Спробуйте не поспішати, розслабитися, виявити дипломатичність та такт, постаратися зрозуміти своїх партнерів. Таким чином ви збережете багато енергії та нервів як самим собі, так і іншим людям.

Стрілець

Надзвичайно творчий місяць. Вас переповнюють ідеї, пов'язані з новою темою, яка нещодавно увійшла у ваше життя. Якщо вас критикують — не звертайте уваги. Треба щоб результати роботи подобалися в першу чергу вам самим. Вдалий час для спілкування з цікавими людьми, недовгих подорожей, зустрічей з новими друзями. І найцікавіше — що більше ви ділитеся своїми ідеями, тим більше їх до вас приходить. Ймовірно, ви витратите цього місяця більше грошей, ніж розраховували, зате зробите це із задоволенням.

Козеріг

Ви відчуваєте сильне бажання йти вперед і діяти негайно, проте велика кількість дрібних деталей потребує вашої уваги та уповільнює просування. Будучи захоплені чимось новим, що виникло у вашому житті цього року, ви раптом виявляєте, що до бажаної мети веде безліч різних шляхів, і кожен з них по-своєму цікавий. При цьому абсолютно нормально, якщо ви захочете трохи відволіктися та випробувати різні можливості. Прекрасний місяць для подорожей, особливо якщо ви поїдете в нову для вас країну.

Водолій

Ймовірно, у попередні місяці цього року ви уявляли свій новий задум у найзагальніших рисах, і цього було достатньо. Тепер вам необхідно підійти до справи більш детально, досконально розібратися в тому, чим ви займаєтеся. Настав час трохи зменшити темп і зрозуміти, що важливо не тільки те, що ви робите, а й як ви це робите. Зверніть увагу на близьких людей сім'ю, батьків — як на них вплинуло ваше захоплення новою справою? Головне, все ж таки не забувайте, що для вас є найважливішим.

Риби

Ваше нове починання раптом починає буксувати, постійно натикатися на перешкоди. Це цілком закономірно: просто природні ритми допомагають вам поглянути на свою справу тверезо та об'єктивніше. Якщо те, що ви задумали, не здатне витримати найменшого несприятливого впливу, то, можливо, не треба витрачати час і енергію на такі ефемерні задуми? Зосередьтеся на найголовнішому, засукаєте рукави і добре попрацюйте — тоді цей місяць допоможе вам значно зміцнити свої позиції.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи також назвали три знаки зодіаку, яким у травні везтиме у всіх сферах.

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