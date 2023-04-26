Будуть на сьомому небі від щастя: для яких знаків зодіаку травень 2023 стане напрочуд вдалим

Тривожний і наповнений переживаннями квітень скоро змінить доленосний травень. Причому крім очікуваного контрнаступу ЗСУ, на деяких людей чекає ціла низка позитивних подій в особистому житті, які здатні змінити їхнє життя на краще, перетворивши його на казку.

Знавці європейської та ведичної астрології назвали 4 знаки зодіаку, для яких травень 2023 року буде дуже вдалим. Більш того, представники цих знаків напевне будуть на сьомому небі від щастя, пише видання The Times of India.

Невимовне везіння чекає на Овнів наприкінці весни. Причому приємні новини надходитимуть звідусіль: кохана людина готує сюрприз, відбуватимуться якісь радісні події у родичів, а на роботі дуже недвозначно натякнуть на майбутні перспективи. Самотні Овни нехай не втрачають часу і швидше знайомляться. Травень готовий їм подарувати справжнє та щире кохання.

Головною сферою Овнів стане фінансова — вдасться знайти спосіб і за короткий час збільшити дохід. Це може бути підвищення, підробіток чи цікава ділова пропозиція від партнерів.

У травні пощастить Близнюкам-трудоголікам. Місяць загалом сприятливий для представників цього знака. Але більше за інших пощастить саме тим Близнюкам, які люблять свою роботу та не бояться важко працювати. Небесні світила подарують їм виконання мрії. Тому буде не зайвим згадати, чого вам по-справжньому хочеться. Про гроші не хвилюйтеся — їх вистачить на все.

Для Левів травень теж буде дуже вдалим та щасливим. Представникам цього знака рідко доводиться скаржитися на байдужість фортуни. Таких думок точно не виникне у травні. Небесні світила пророкують цілком вдалий місяць.

Водночас планети та зірки залишають Леву простір для дій. Від їхнього мислення та рішень залежатиме, наскільки вдалим виявиться цей період. В оточенні Левів є люди, які заважають їм розвиватися та рухатися до цілей. Вони намагаються занизити самооцінку «царя звірів». Тому Левам варто відмовитися від спілкування з ними. У цьому випадку вдасться сконцентруватися на головному і отримати максимум користі для себе.

Травень подарує спокій та гармонію Терезам. Представникам знака важливо, щоб поряд з ними була надійна людина. Якщо Терези таку ще не зустріли, то у травні все зміниться. Причому це може бути не лише коханець, а й гарна подруга.

Будь-які справи добре йдуть у травні. Тому сміливо можна займатись тим, що давно хотілося — від розвитку талантів до пошуку нової роботи. Головне, зберігати оптимізм та віру в себе.

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