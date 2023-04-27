Била і душила дітей: як лікарка-стоматологиня із Рівного, про яку говорила вся країна, уникла покарання

Відео, як «зубна фея» з Рівного б'є та душить дітей , у 2021 році показували центральні телеканали, а подробиці цієї історії розповідали усі ЗМІ. Докази того, що горе-лікарка знущається зі своїх маленьких пацієнтів, були на записах з камер відеоспостереження, що з'явилися в соцмережах, на яких «зубна фея» люто била хлопчика головою об крісло, а дівчинку трясла за плечі, душила і розмахувала перед її обличчям голкою. Після цього виявилося, що лікарка вже не раз потрапляла у скандали через жорстоке поводження з дітьми. З однієї клініки її за це навіть звільнили, після чого вона відкрила приватний кабінет, де продовжила приймати пацієнтів. І ось через два роки, нарешті, рішення суду. Згідно з яким лікарка… уникла покарання.

«Лікарка свердлила зуб, не звертаючи уваги на те, що дитина задихається!»

Про те, що відбувалося з їхніми дітьми в кабінеті стоматолога, більшість батьків дізналися вже після того, як привели їх додому і помітили побої. Під час прийому лікарка просила мам і татусів чекати в коридорі — мовляв, так діти швидше підуть з нею на контакт.

Жителька Рівного Юлія, з допису якої у 2021 році розпочався цей скандал, написала, що чекала у фоє, бо лікарка запевнила, що «присутність мами не потрібна».

«Коли я одягала дитину після прийому, побачила вертикальні червоні смужки на шиї із краплями крові. Покликала лікарку та попросила пояснити, що сталося. Стоматологиня нічого не пояснила. Вже ввечері дитина розповіла, що її щипали й боляче тягли за підборіддя…» — написала Юлія.

Незабаром після цього в мережі з'явилися відео, зняті прихованою камерою в іншій клініці, де горе-лікарка працювала кілька років тому. Після цього стоматологиню з клініки звільнили.

Відео, на якому лікарка знущається з дітей, викликало величезний резонанс. Стоп-кадр

«ФАКТАМ» швидко вдалося знайти батьків інших постраждалих дітей. Їхні розповіді шокували. Наприклад, Аліна з Рівного, яка відвідала разом зі своєю дитиною цю лікарку у листопаді 2018 року, розповіла, що для її шестирічного сина прийом у стоматолога закінчився синцями та розірваною губою.

- Перед тим, як йти до цієї лікарки, я почитала відгуки в інтернеті, — розповіла «ФАКТАМ» Аліна. — І на її клініку Only kids відгуки на той момент були виключно позитивними. При першій зустрічі лікарка виглядала досить адекватною. Але тепер розумію — вона поводилася нормально лише тому, що я не виходила з кабінету. Хоча лікарка мене про це просила. «В присутності дитина може балуватися, плакати, — говорила. — Краще вийдіть та зачекайте у коридорі». Але я відмовилася і весь час, поки тривала процедура, спостерігала за тим, що відбувалося.

Наступного разу дитину до стоматолога повів чоловік. Його, як і мене, попросили вийти до коридору — і він вийшов. Коли лікування було закінчено, чоловік зателефонував мені й сказав: «Це був якийсь жах, він так кричав! І в нього розбита губа». Коли ввечері я побачила сина, його губа ще й сильно набрякла. А коли дитина вийшла з душу, я помітила у неї на руці величезні синці. Запитала, звідки, а син сказав: «Це вони мене так тримали, щоб зуби полікувати». Я все це сфотографувала і наступного дня поїхала до клініки.

Такий вигляд мали губи хлопчика після лікування у стоматолога

Горе-лікарка до мене не вийшла, я розмовляла з її помічницею. Я показала їй фотографії дитини — з синцями та розбитою опухлою губою. Запитала, що це за методи лікування. На що асистентка заявила, що в мене «психована дитина», що «вона всіх тут мало не вбила, перевертала інструменти» і «ми не могли з нею впоратися». Ми тоді не стали нікуди не скаржитися, а дарма. Пізніше дізналися, що таких постраждалих дуже багато.

З тієї клініки, де стоматологиня нас приймала, її потім звільнили за «нетерпиме ставлення до дітей».

На тілі дитини залишилися синці

А от мешканка Рівного Тетяна зі своєю трирічною донькою приходила до горе-лікарки вже до її нового приватного кабінету.

— Моя Злата — дівчинка розумна та врівноважена, — розповіла «ФАКТАМ» Тетяна. — До походу до стоматолога ми морально підготувалися, і, коли прийшли, донька лікарку зовсім не злякалася — сама залізла у крісло та показала свої хворі зубки. У моїй присутності їй зробили анестезію. Після уколу Злата почала крутитись у кріслі. «Це тому, що ви тут, — заявила мені лікарка. — При вас дитина не хоче йти з нами на контакт. Вийдіть». Я вийшла — і буквально одразу почула, як донька розплакалася. Перші декілька хвилин я стояла під дверима — думала, що лікарка із нею домовляється і Злата ось-ось заспокоїться. Але коли донька буквально заверещала, я зайшла до кабінету — і була шокована побаченим.

Я заздалегідь попереджала лікарку, що через проблеми з аденоїдами дочка не може дихати носом у лежачому положенні — лише ротом. А тут рота їй закрили пластиною (у стоматології це називається кофердам — пластина з латексу, призначена для ізоляції одного чи декількох зубів від решти порожнини рота. — Авт.). А оскільки Злата дихати носом не могла, вона почала задихатися. При цьому їй навіть не поставили слиновідсмоктувач. Помічниця навалилася на неї всім своїм тілом, а лікарка у цей час свердлила їй зуб, не звертаючи уваги на те, що дитина задихається! У доньки вже почали лопатися судини на обличчі, утворилися петехії (точкові крововиливи. — Авт.). Коли я підбігла до Злати, лікарка на мене гаркнула: «Не заважайте! Вийдіть звідси! Я витягла у доньки з рота латекс, і вона, нарешті, почала нормально дихати. З рота бризнула слина, що накопичилися там… «Чому ти верещала?! — напала на доньку зі звинуваченнями лікарка. — Тобі не боляче, тебе знеболили! Зараз з дірками в зубах звідси підеш!»

Першим моїм бажанням було схопити дитину та втекти з цієї клініки кудись подалі. Але зуби вже були просвердлені, і дія анестезії могла закінчитися. Тому я сказала, щоб вони закінчили роботу, а сама почала заспокоювати доньку. Потім стоматологиня із помічницею ще намагалися «зафіксувати дитину в кріслі» — і ледь не звернули їй шию. Помічниця знову навалилася на Злату всім тілом, а лікарка схопила її за голову і почала тягнути вгору.

Вдома Тетяна виявила у доньки на шиї синець. А коли її чоловік написав про лікарку негативний відгук в інтернеті, йому передзвонила асистентка клініки і сказала, що «Злата — монстр, а не дитина», чим довела матір дівчинки до сліз.

Стоматологиня із асистенткою так намагалися «зафіксувати дитину в кріслі», що залишили на шиї дівчинки синці

Ще одна мешканка Рівного Вікторія Бобрук розповіла, що у її шестирічної дитини після прийому у тієї самої «зубної феї» набрякла губа та з'явилися рани. «Лікарка вину не визнала і сказала, що дитина під дією анестезії сама покусала губу. Але хірург, до якого ми звернулися, сказав, що причина в іншому. Після процедури у дитини почалося гнійне запалення. В результаті довелося лікуватись антибіотиками», — розповіла Вікторія.

Що стосується дівчинки, яка була на відео, що з'явилось в соцмережах, то вона, як з'ясувалося, страждає на серцеву патологію і їй не можна хвилюватися. У дитини зняли побої, і її мати разом із мамами інших постраждалих дітей написала заяву до поліції. У той момент, враховуючи широкий розголос, якого набула ця справа, потерпілі думали, що горе-лікарку все ж таки вдасться притягнути до відповідальності.

Дівчинка, яку б'є лікарка на цьому відео, як виявилося, страждає на серцеву патологію і їй не можна хвилюватися. Стоп-кадр відео

«У неї навіть не змогли забрати ліцензію, яка дозволяє працювати з неповнолітніми»

Стоматологиня після скандалу закрила свої сторінки в соцмережах, а потім взагалі їх видалила. До цього й у Facebook, і в Instagram вона була дуже активна — називала себе зубною феєю, розміщувала фотографії з маленькими пацієнтами та писала, що дуже любить дітей. Ще любила розповідати підписникам про те, як вона всього у своєму житті досягла сама і дуже пишається своєю приватною практикою. І коли на її адресу посипалися перші звинувачення у соцмережах (тоді ще ніхто не бачив відео), лікарка відреагувала, написавши, що не збирається звертати увагу на «хейтерів».

«Якщо тобі плюють у спину, то ти попереду, якщо риють яму — зачекайте і зробіть там басейн. Я знаю, що у житті працює ефект бумеранга. Тому поки ви, „дивані порадники“, „мега круті фахівці“ та „інтернетні судді“, працюєте над моєю рекламою, я стану ще сильнішою, щасливішою та успішнішою», — написала лікарка.

Щоправда, відколи всі побачили відео, що підтверджують її провину, від «зубної феї» більше не було жодного коментаря. А директорка стоматологічної клініки Інна Пекарська, де раніше працювала горе-стоматологиня, повідомила, що головною причиною звільнення цієї фахівчині стало те, що «у неї почало пропадати терпіння у роботі з дітьми». У коментарі місцевим журналістам Інна Пекарська уточнила, що попросила горе-лікарку написати заяву про звільнення після того, як сама побачила записи з камер відеоспостереження. Оприлюднювати запис директорка клініки тоді не стала, щоб «не псувати людині життя».

У поліції Рівненської області відкрили два кримінальні провадження — за фактом неналежного виконання обов'язків медпрацівником та навмисного завдання легких тілесних ушкоджень дитині. Призначили судово-медичні експертизи. В ухвалі Рівненського міського суду, яка днями з'явилася в Єдиному реєстрі судових рішень, йдеться, що слідством встановлено чотири випадки, коли стоматологиня била дітей — у 2020 та 2021 році. В ухвалі досить детально описується кожен з інцидентів. Але все це встановило досудове слідство. А ось до визнання вини стоматологині судом справа не дійшла, тому що минув термін давності.

В ухвалі сказано, що за статтями КК, за якими лікарці висували звинувачення, цей термін становить два роки. А два роки минули у лютому 2023-го. На цій підставі суд ухвалив рішення не продовжувати судовий процес, а просто закрити кримінальне провадження. Горе-лікарка, злочинні дії якої підтверджувалися відеозаписами, свідченнями потерпілих та результатами судмедекспертиз, навіть не була визнана судом винною — до цього етапу справа не дійшла.

— У неї навіть не змогли забрати ліцензію, що дозволяє працювати з неповнолітніми, тому що у неї такої ліцензії, як виявилося, не було, — розповіла «ФАКТАМ мама однієї з дівчат, які постраждали від горе-лікарки, Тетяна. — Зараз до нас доходять чутки, що вона вже відновлює роботу і в місті навіть є люди, які готові йти до неї на прийом. Неймовірно, але навіть після того, як у соцмережах з'явилися ті самі відео, дехто почав писати, що «діти самі винні», а вона «хороша лікарка».

Щодо всієї цієї ситуації, то, звичайно, мами постраждалих дітей, м'яко кажучи, обурені. Вони розуміють, що нічого не можуть зробити — термін давності дійсно минув, і ти не можеш змінити закон. А стоматологиня тільки цього й домагалася. Вони з адвокатом навмисне затягували судовий процес, бо знали, що через два роки справу закриють. Так і сталося. А обрати стоматологині іншу статтю звинувачення не могли, тому що тілесні ушкодження у дітей легкі. Хоча після такого досвіду вони мають страх перед лікарями та інші психологічні травми.

Коли все це сталося з нашою донькою, ми з чоловіком не вірили, що зможемо чогось добитися. Тому обмежилися написанням негативного відгуку у соцмережі. Але після величезного резонансу в пресі з'явилася надія, що цю жінку, яка взагалі не повинна наближатися до дітей, таки покарають. Але, на жаль, навіть резонансні справи, про які говорила вся країна, можуть закінчуватися так.

Єдине, що в цій ситуації хоч трохи тішить — що пацієнтів у цієї горе-лікарки все ж таки поменшало. Люди читають відгуки. Коли я намагалася робити це у 2018 році, всі відгуки про стоматологиню були позитивними. А зараз завдяки ЗМІ можна прочитати правду. І, можливо, хтось, дізнавшись цю інформацію, сто разів подумає, перш ніж вести до такого лікаря дитину або йти на прийом самому.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію дворічного хлопчика, який з вини лікаря помер у стоматологічному кріслі, проте суд медика виправдав.

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