Чвертьфінальний поєдинок найпрестижнішого баскетбольного клубного турніру Старого Світу Євроліги між «Реалом» та «Партизаном» не було дограно на арені «Візінк-Центр — Паласіо де Депортес» у Мадриді через масову бійку гравців на майданчику.

За 1 хвилину 40 секунд до закінчення основного часу захисника белградців Кевіна Пантера при спробі пройти під кільце грубо блокував захисник мадридського клубу Серхіо Люль. Зіткнення переросло у бійку спочатку між цими двома гравцями, а потім до бійки приєдналися обидві команди, включаючи запасних з лави.

Коли пристрасті вщухли, арбітри після десятихвилинного перегляду відео вирішили перервати зустріч, оскільки через масові вилучення командам не вистачило б баскетболістів для продовження матчу. Перемога була присуджена «Партизану», який вигравав на момент зупинки гри — 95:80.

Таким чином, команда легендарного тренера Желько Обрадовича сенсаційно повела у серії до трьох перемог із рахунком — 2:0 (у першій зустрічі серби вирвали перемогу на останніх секундах — 89:87). Третій поєдинок суперників заплановано на 2 травня у Белграді. Там точно буде справжнє пекло, якщо лише не буде ухвалено рішення про проведення поєдинку за порожніх трибун.

До речі, один із постраждалих у бійці — найрезультативніший гравець «Партизана» у цій зустрічі австралієць Данте Екзам (19 очок), якого борцівським прийомом жбурнув на паркет французький баскетболіст «Реала» Гершон Ябуселе, залишив арену в Мадриді на милицях.

«Є підозра на розрив сухожилля другого пальця на нозі, — розповів лікар „Партизана“ Мома Яковлевич у коментарі mondo.rs. — Данте доведеться летіти до Белграда на милицях. Там зробимо знімок. Крім того, у нього розбита губа та пошкоджене плече. Він взагалі міг зламати хребет або отримати тяжку травму голови! Я ніколи не бачив нічого схожого. За таку жорстокість треба садити до в'язниці».

Поки дисциплінарна інстанція Євроліги готує остаточний вердикт за підсумками скандального матчу, уболівальники «Партизана» вже готують гравцям «Реала» «гарячий» прийом. «Краще не залишайте готель у Белграді», — погрожують фанати. Не варто поспішати. Може ще через дискваліфікації в командах просто не буде кому грати?

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанати влаштували масові заворушення перед матчем Ліги чемпіонів.

Фото ЕРА

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