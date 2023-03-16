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Спорт

Палили машини, побили вітрини: фанати влаштували масові заворушення перед матчем Ліги чемпіонів (відео)

11:53 16 березня 2023
Неаполь перед матчем Ліги чемпіонів

Незважаючи на поразку улюбленої команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, уболівальники німецького «Айнтрахта» надовго запам'ятають виїзд до Неаполя.

Після того, як під час першого поєдинку у Франкфурті фанати обох команд взяли участь у масових бійках, адміністративний суд Неаполя, боячись «відповіді», заборонив німецьким уболівальникам відвідувати гру-відповідь, щоправда, потім пом'якшив своє рішення, поширивши заборону лише на тих, хто народився або мешкає у Франкфурті.

Але все ж таки 600 фанатів «Айнтрахта» прибули до міста в центральній частині Італії, і, заручившись підтримкою колег із «Аталанти» (найлютіших ворогів неаполітанців), влаштували погроми в місті. Не допомогло уникнути заворушень і те, що за приїжджими вболівальниками пильно стежили карабінери. Зокрема, беззаконникам вдалося спалити поліцейську машину, а також побити вітрини в центрі Неаполя. Відірвалися, як кажуть, на славу…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальник напав на воротаря «Севільї» Марка Дмитровича під час матчу Ліги Європи та отримав гідну відсіч.

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