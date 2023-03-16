Палили машини, побили вітрини: фанати влаштували масові заворушення перед матчем Ліги чемпіонів (відео)
Незважаючи на поразку улюбленої команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, уболівальники німецького «Айнтрахта» надовго запам'ятають виїзд до Неаполя.
Після того, як під час першого поєдинку у Франкфурті фанати обох команд взяли участь у масових бійках, адміністративний суд Неаполя, боячись «відповіді», заборонив німецьким уболівальникам відвідувати гру-відповідь, щоправда, потім пом'якшив своє рішення, поширивши заборону лише на тих, хто народився або мешкає у Франкфурті.
Але все ж таки 600 фанатів «Айнтрахта» прибули до міста в центральній частині Італії, і, заручившись підтримкою колег із «Аталанти» (найлютіших ворогів неаполітанців), влаштували погроми в місті. Не допомогло уникнути заворушень і те, що за приїжджими вболівальниками пильно стежили карабінери. Зокрема, беззаконникам вдалося спалити поліцейську машину, а також побити вітрини в центрі Неаполя. Відірвалися, як кажуть, на славу…
Великі групи Eintracht Frankfurt fans мають в Napoli для гри tonight.- EuroFoot (@eurofootcom) March 15, 2023
To note: Frankfurt fans є офіційно banned from the game for safety reasons. pic.twitter.com/ZrPkB4rbdS
— Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023
Le immagini che arrivano live da piazza del Gesu a Napoli.
Gli ultras tedeschi stanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell'ordine. La tensione resta altissima в attesa del calcio d'inizio. #Napoli #Sportitalia pic.twitter.com/3S9v7rosbC
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальник напав на воротаря «Севільї» Марка Дмитровича під час матчу Ліги Європи та отримав гідну відсіч.203
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