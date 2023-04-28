Заслуговує на «премію Дарвіна»: демонструючи сміливість, російський офіцер застрелився на очах у підлеглих

Суїциди, навмисне ушкодження кінцівок і навіть геніталій та необережне поводження зі зброєю — саме таким чином деморалізовані військовослужбовці збройних сил росії виказують небажання виконувати бойові завдання. Відповідний документ опублікував у телеграм-каналі співробітник однієї зі спеціальних служб. У ньому — список надзвичайних подій, що сталися у період із 1 січня 2023 року до 10 лютого 2023 року в підрозділах 58-ої загальновійськової армії, в/ч 47084, Владикавказ. Зараз її бійці перебувають у тимчасово окупованих містах Запорізької області — Мелітополі, Токмаку, Енергодарі. Й хоч в документах окупантів вказано, що командирами «ведеться робота з метою недопущення суїцидальних подій та навмисних травмувань», їх продовжують фіксувати, ще й у рекордній кількості.

Так, за п’ять тижнів у вищевказаних підрозділах російської армії відомо про 16 таких випадків! Для більшості альтернатива «вистрілити собі в ногу» виявилася більш прийнятною, ніж удобрювати українські чорноземи через амбіції кремля.

Саме так сталось із командиром відділення, молодшим лейтенантом Олександром Малиновським. Окупант «в результаті необережного поводження зі зброєю» ввечері 3 січня отримав поранення лівої ноги із пошкодженням колінного суглоба. Приблизно в той же час того ж дня сталась ще одна надзвичайна подія — військовослужбовці армії рф С. Буков та І. Кулаковський покинули місце розташування підрозділу у Токмаку. Після чого до чергової частини поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги міської лікарні про вогнепальне поранення Кулаковського. З'ясувалось, що інженер саперної групи Буков «з необережності» випустив у товариша чергу з автомата Калашникова, травмувавши йому шию.

Ще один цікавий випадок стався 12 січня під час заготівлі дров армією окупантів. Як йдеться у матеріалах, «через погану видимість» військовий Єгор Заякін відрубав собі сокирою вказівний палець правої руки. То ж йому провели ампутацію. А ось водій реактивної батареї С. Улько виявився більш оригінальним — знаходячись у бліндажі та при розборі зброї з цілями чистки, він вистрелив у побратима. В результаті рашист отримав поранення правого передпліччя та травму очного яблука. Схожа ситуація під час чистки зброї сталась із рядовим Іваном Трушем. Щоправда, той поцілив вже у себе, отримавши наскрізне кульове поранення лівої стопи.

Окремі випадки стосуються вчинення злочинів у стані алкогольного сп'яніння. Саме так 17 січня 2023 року сталось з військовослужбовцями загону «БАРС» — мова йде про командира господарського відділення Михайла Скурлатова та водіїв — Вадима Литовка і Костянтина Пирогова. Загарбники перебували в окупованій Кирилівці в одному із домоволодінь, де відпочивали під чарку оковитої. Захотівши екстриму, рашисти вирішили порозважатись гранатою. Один з окупантів вийняв кільце і не зміг втримати її, в результаті граната впала. Рядові Литовко та Пирогов загинули на місці, Скурлатов із множинними травмами зараз на лікуванні.

А ось Є. Ніколаєв відмовився від спроб травмування себе, він відразу ж здійснив самогубство. 21 січня військовий рф поцілив собі з пістолета Макарова у скроню, в результаті чого помер на місці. Рядовий гаубичної артилерійської батареї Микола Буличев поцілив собі з АК-74 в груди, помер дорогою до лікарні.

Звертаємо увагу на випадок, що стався 28 січня 2023 року зі старшим лейтенантом Г. Клименком. Якби існувала окрема «премія Дарвіна» для військовослужбовців, то він би переміг з великим відривом. Знаходячись у розташування мотострілецького батальйону у Токмацькому районі Запорізької області, Клименко вирішив продемонструвати військовослужбовцям Андрію Харченку та М. Аляблеву, як потрібно працювати із пістолетом Макарова. Вставивши патрон у патронник, Клименко намагався здійснити постріл, але зброя дала осічку і нічого не вийшло. Обурившись такою ситуацією і подумавши, що після осічки вже нічого поганого не станеться, старший лейтенант вирішив показати підлеглим свою сміливість та рішучість. Для цього він приставив пістолет до скроні і натиснув на курок. Внаслідок отриманих травм помер на місці.

Здається, російські окупанти вигадали специфічні «лайфхаки», які б дозволили втекти з війни додому. Щоправда, не всім «щастить», дехто вже поїде до росії в цинкових гробах.

Нагадаємо, про «премію Дарвіна» для російських окупантів вперше заговорили після того, як вони захопили ЧАЕС, вирили окопи в Рудом лісі, отримали високі дози опромінення і покинули Чорнобильську зону, прихопивши із собою небезпечні радіоактивні «сувеніри».

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