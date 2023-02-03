«Вбивства, дружній вогонь та самостріли»: стало відомо, що ще, крім ЗСУ, знищує російську армію

З початку російської агресії проти України чи не щодня надходить інформація про те, що військовослужбовці країни-терористки зловживають забороненими речовинами. І на фронті, і в тилу трапляються надзвичайні ситуації, пов'язані зі скоєнням злочинів військовослужбовцями у стані «напідпитку», про це повідомляє телеграм-канал «Досьє Шпигуна», який веде співробітник однієї зі спецслужб рф.

«Умисні вбивства, ненавмисні вбивства, дружній вогонь, пограбування, самостріли, заподіяння шкоди здоров'ю командирів і підлеглих та інше — це буденність, у якій вже майже рік живуть російські військові у фронтових і прифронтових районах. Але з цієї буденності складається цікава тенденція. Якщо в перші місяці так званої „спецоперації“ 99% подібних злочинів скоювалися у стані алкогольного сп'яніння, то зараз злочинів, пов'язаних із вживанням наркотичних засобів, з кожним днем стає дедалі більше. Періодично подібні випадки спливають у ЗМІ, наприклад, розстріл мобілізованих на полігоні на території Бєлгородської області, коли „двоє громадян однієї з країн СНД“, а точніше, Таджикистану, розстріляли 27 осіб… Як пізніше з'ясувалося, один із злочинців — колишній наркоторговець, який регулярно вживав власний товар. Або нещодавній випадок з 27-річним мобілізованим Дмитром Лобовиковим, який, перебуваючи напідпитку, жартома вирішив підірвати гранату РГД-5 поруч зі складом боєприпасів. Внаслідок події 3 людини загинули, 8 вважаються зниклими безвісти».

За словами автора каналу, у добровольчих формуваннях ситуація не сильно відрізняється.

«В одному з батальйонів, що воює на донецькому напрямку, на контролі у командирів перебувають 49 осіб, яких було викрито у вживанні наркотиків. Військовослужбовці перебували в „обдовбаному“ стані на бойовому посту, в тилу й навіть у госпіталі».

Поки командування намагається не помічати проблему, наркотрафік з Ростовської області в бік зони проведення бойових дій в Україні розвивається стахановськими темпами.

«Замішані великі люди та великі гроші. Або просто комусь вигідно „обдолбати“ російського солдата…»

Раніше «ФАКТИ» вже розповідали, що ворогів масово «знищує» оковита, так, черговий мобілізований помер у військовому таборі.

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