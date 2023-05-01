Через бездіяльність уряду в переговорах із сусідніми країнами, які заблокували експорт вітчизняного продовольства, та Євросоюзом, майбутнє українського агросектору поставлено під загрозу. Усі рішення щодо подальших заборон і обмежень ухвалюються без участі України, а заміна національних рішень про заборону імпорту і обмежений транзит рішенням на рівні ЄС тільки погіршує ситуацію для українських фермерів. Про це йдеться в матеріалі на сайті «Цензор.нет».

За даними ЗМІ, до 2 травня Польща повинна відмовитися від заборони на імпорт десятків продуктів харчування з України й замінити її рішенням Єврокомісії, а саме — ембарго на чотири товари — пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Раніше Київ висловив протест Польщі та ЄС через запровадження обмежень, що суперечать Угоді про асоціацію. До цього Брюссель та країни, що висловилися проти імпорту українського продовольства, досягли «компромісу» щодо заборони імпорту низки українських агропродуктів.

«Для України те, що польські ЗМІ називають „компромісом між Єврокомісією та Польщею“, означає фактичне припинення постачання ключових позицій агропродукції на європейський ринок, що в умовах хиткого й непевного функціонування морського зернового коридору є фактично вироком для аграрної галузі», — вважають автори статті.

«Частину продукції, яка не буде продана, доведеться знищити або вона сама пропаде. В умовах стрімкого падіння ВВП країни, яка бореться з неспровокованою агресією, удар по основному джерелу валютних надходжень — аграрній галузі — є фактично диверсією проти всієї економіки. Девальвація національної валюти, втрата робочих місць і податкових надходжень — лише вершина цього айсберга, на який веде Україну Шмигаль і його команда», — йдеться в матеріалі.

«Уряд, схоже, не надто докладав зусиль для врегулювання питання ембарго. Україна не заявила про свою позицію та не наполягала на вирішенні питання з аграрним імпортом в інтересах своїх виробників. Тим часом в уряді кажуть, що потенціал українського експорту з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року становитиме понад 40 млн тонн зернових. Як вивезти такий обсяг продовольства, якщо домовленості, досягнуті в Брюсселі, набудуть чинності?» — запитує автор.

На його думку, в українському уряді не зроблено жодних кроків, аби дійсно повернути ситуацію в розумне русло — «спрямувати перемовини в бік національних інтересів України, яка потерпає від російських обстрілів і в цей складний час вимушена ще й втрачати експортні ринки у дружніх країнах».

«Врешті це все може вилитися у подальші обмеження для України на імпорт в ЄС вироблених у нас товарів не лише продовольчої, але й промислової групи. «Якщо аналогічні заборони повторюються в інших державах, це може створити небезпечний прецедент, що дозволяє країнам-членам ЄС приймати інші незалежні рішення на основі їхніх національних потреб. Сьогодні це зерно та сільське господарство, завтра це може бути більш складною темою», — каже юрист Андрій Терещук в коментарі.

«Уряд Польщі в першу чергу дбатиме про інтереси поляків, уряд Словаччини — про інтереси словаків, і навіть угорський уряд дбатиме про інтереси угорців. Чомусь мені здається, що український уряд злегковажив і не прорахував своєчасно цю проблему», — каже експерт аграрного ринку Михайло Апостол.

Як писали раніше ЗМІ, на жаль, Україна у переговорах не використала низку «козирів», серед яких — пояснення, що експорт з України важливий, адже дозволяє країні виживати під час повномасштабної агресії з боку росії, і що більше заробляє економіка України, то менше потребує зовнішніх вливань від партнерів.

359

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram