«У світ Тедді я потрапила випадково»: українка Олена Бухарьова перемогла у конкурсі Golden George

Українка Олена Бухарьова перемогла у конкурсі Golden George у Мюнстері, посівши перше місце серед майстрів ведмедиків Тедді. У коментарі телеграм-каналу «Крючок» Олена розповіла, що створенням іграшок Тедді займається майже 5 років.

«У світ Тедді я потрапила випадково. Через деякий час мені стало цікаво, щоби хтось побачив мої роботи. Так я дізналася про світовий конкурс Golden George, вирішила взяти участь у ньому та пройшла у фінал конкурсу минулого року. Однак його скасували на фінальній стадії через війну. Конкурс поділяється на дев'ять різних категорій. У ньому беруть участь майстри з усього світу. Є дуже багато різних правил створення ведмедиків Тедді. Цей конкурс вважається схожим на „Оскар“ у кіномистецтві», — розповіла Бухарьова.

Олена Бухарьова

За словами Бухарьової, її робота посіла перше місце у категорії «Діорама».

«Суть категорії — створити сюжет із іграшок. Цього року темою був карнавал. У нашій категорії було три країни: Бельгія, Нідерланди та Україна. Я отримала перше місце, моя робота називалася Our first Halloween party: у ній два великі ведмеді та маленький», — каже Бухарьова.

Крім того, ще одна робота Бухарьової посіла друге місце, але в іншій категорії — «Класичний інтернаціональний ведмідь».

«До класичного ведмедя є певні вимоги. Але у разі традиційного інтернаціонального можна трохи відступати від вимог. У цій категорії моїми суперниками були три майстри з Японії», — пояснила Бухарьова.

Цього року у конкурсі взяли участь 53 художники з 15 країн світу. Загалом було представлено 75 робіт.

За словами Бухарьової, головним призом конкурсу вважається статуетка.

«Грошової винагороди немає. Перемога у конкурсі — це більше про престиж. Далі ведмедиків Тедді можна залишити собі на згадку або продати колекціонерам. Свої роботи я вирішила залишити на згадку», — каже Бухарьова.

Також, як повідомляє Бухарьова, ціна на колекційні роботи може стартувати від 100 євро за маленького Тедді.

«Зовсім великі ведмеді можуть коштувати й 1000 євро. Це залежить від матеріалу, від того, наскільки відомим є майстер», — розповідає Бухарьова.

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