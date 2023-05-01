Російські солдати, які захопили Чорнобильську атомну електростанцію в Україні на початку вторгнення минулого року, ловили рибу прямо в охолоджувальній камері реактора ЧАЕС. Про це повідомляє британська газета Daily Mail. Місцеві жителі розповіли, що росіяни перетнули кордон з білоруссю минулої весни і вирили оборонні позиції поблизу Рудого лісу, який отримав назву через червоний колір листя після ядерної аварії.

Солдати повинні були отаборитися на кілька днів біля реактора № 4, де вони спали, їли і пили. Це дуже небезпечна територія в особливій зоні, де під землею знаходяться ядерні відходи. Крім того, солдати ловили сомів, які плавали в охолоджувальній камері реактора, повідомила Daily Mail з посиланням на The Sunday Times.

Навіть казали, що вони навмисно вибрали цей район, оскільки знали, що не потраплять під українські обстріли. Минулого року агентство Reuters цитувало українського чорнобильця, який розповів, що деякі російські солдати поняття не мали, де вони перебувають. Вони не чули про трагедію 1986 року. Вони також не повинні були використовувати жодних протирадіаційних костюмів. Інформацію про те, що деякі солдати потрапили до лікарні з променевою хворобою, перевірити не вдалося.

Голова чеського Державного управління з ядерної безпеки Дана Драбова навесні минулого року заявила ЗМІ, що променева хвороба в Чорнобилі малоймовірна.

«Але ми не знаємо, що вони робили, де вони це робили і як довго. Але їх точно не було б сотні», — сказала вона наприкінці березня 2022 року.

Нагадаємо, у розвідці розповіли, чим небезпечне для Європи застосування росією ядерної зброї.

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