Постраждає не лише Україна: у розвідці розповіли, чим небезпечне для Європи застосування росією ядерної зброї

У разі завдання ядерного удару росією по Україні постраждають також країни Чорноморського регіону, і не лише вони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький в інтерв'ю ITV News .

За його словами, застосування ядерної зброї росією у війні проти України є можливим. Кремль у такий спосіб може спробувати зупинити просування ЗСУ та знищити нашу державу.

«Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Не виключено, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі», — вважає представник ГУР.

Також Скибицький деталізував, що наслідки застосування ядерної зброї можуть, зокрема, вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Як відомо, раніше президент росії володимир путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю, підкресливши, що його заява «не є блефом».

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що путін застосує ядерну зброю у війні проти України. За словами президента, цього не допустять інші держави. Він також закликав не піддаватися на загрози Росії, адже в майбутньому він може захопити інші країни. У свою чергу колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що у разі ядерного удару в Україні з боку росії США можуть знищити її Чорноморський флот або кримські військові бази.

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