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Політика

Депутат Київради від «слуг народу» Трубіцин, який попався на здирництві, вимагав хабар у директора школи — ЗМІ

18:11 4 травня 2023
Депутат Київради від “слуг народу” Трубіцин, який попався на здирництві, вимагав хабар у директора школи&nbsp;— ЗМІ

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого підозрюють в отриманні хабарів від підприємців, разом зі своїм помічником Ігорем Сааковим нібито вимагав хабар за здачу приміщення, що перебуває в комунальній власності. Про це повідомляє інформагенція Regionews.

В матеріалі наводяться слова директора приватної школи MIDGARD Олега Попова, який зазначив, що Владислав Трубіцин через свого представника Ігоря Саакова нібито вимагав хабар за здачу приміщення, що перебуває в комунальній власності на вул. Олександра Архипенка, 10.

За планами Попова, на цьому місці можна було створити цілий освітньо-спортивний комплекс.

«Я був приголомшений тим, наскільки нахабно від мене вимагали хабар і ще й претендували на „частку“ у бізнесі, який я сам починав з нуля. На моє зауваження, що мій освітній проєкт — це більшою мірою соціальна ініціатива, ніж бізнес, почув відповідь: „А чим ви відрізняєтесь від „Макдональдса“?“ На мій погляд, таке ставлення до освіти та дітей — це вже за межами добра і зла. Зараз, коли правоохоронці викрили Трубіцина на хабарі, я просто дивуюсь, чому ці люди досі обіймають свої посади й продовжують реалізовувати такі схеми. Я вважаю, що вони щонайменше мають бути усунені, а їхня діяльність розслідувана», — розповів Попов.

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало Трубіцина на хабарі у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 млн гривень. Також журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно з якими у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери.

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