Рекорд Спаллетті та сльози Кварацхелії: «Наполі» вперше з часів Марадони став чемпіоном серії А (фото, відео)

Колишній клуб Дієго Марадони «Наполі», зігравши внічию на полі «Удінезе» (1:1), за п'ять турів до фінішу і вперше за 33 роки став чемпіоном Італії з футболу.

При цьому наставник неаполітанців Лучано Спаллетті (на фото в заголовку) у 64 роки та 58 днів став найбільш віковим тренером, якому вдалося виграти серію А. Історичне досягнення італійський фахівець присвятив своєму братові, який помер чотири роки тому, а також уболівальникам та гравцям

«Я маю присвятити цей тріумф гравцям, які заслужили на цю радість, — сказав наставник чемпіонів. — І, звичайно ж, усім уболівальникам „Наполі“ — це для вас! І, нарешті, всім, хто працює в „Наполі“, моєму персоналу, клубу за те, що вони роблять свою роботу. І Матільді, моїй дочці. Звичайно, всій моїй сім'ї за те, що підштовхнула мене вперед. Моїм друзям та моєму брату Марчелло…»

Після фінального свистка в Удіне близько 10 тисяч уболівальників «Наполі», які приїхали на гру, вибігли на поле, а деякі з них здогадалися вирізати собі на згадку шматок «чемпіонського» газону.

У роздягальні команди Спаллетті, ясна річ, цього вечора було шумно. А один із лідерів команди — грузинський півзахисник Хвіча Кварацхелія (14 голів та 16 результативних передач у 38 зустрічах сезону у всіх турнірах!) із прапором своєї країни на плечах не зміг стримати сліз.

Не зважаючи на те, що «Наполі» гарантував собі «золото» на стадіоні суперника, на домашній арені команди, що носить ім'я Дієго Марадони, близько 50 тисяч уболівальників разом із президентом клубу Ауреліо де Лаурентісом святкували на повну. А Неаполь здригався від святкових салютів…

Становище лідерів чемпіонату Італії після 33 турів: 1. «Наполі» — 80 очок; 2. «Лаціо» — 64; 3. «Ювентус» — 63; 4. «Інтер» — 60; 5. «Аталанта» — 58; 6. «Мілан» — 58; 7. «Рома» — 58.

Додамо, що цей чемпіонський титул став третім в історії для неаполітанців і першим з 1990 року, коли лідером команди був легендарний аргентинець Дієго Марадона (перше чемпіонство команда здобула у сезоні-1986/1987). За останні 33 роки «Наполі» до нинішнього успіху завоював чотири трофеї (три Кубки Італії та один Суперкубок країни).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині колишнього футболіста «Наполі» сталася трагедія.

Фото ФК «Наполі»

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