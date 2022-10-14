У сім'ї чемпіона Європи з футболу сталася трагедія

Чемпіон Євро-2020 у складі збірної Італії форвард Лоренцо Інсіньє, який виступає в американській лізі MLS за «Торонто», повідомив трагічну новину. У його дружини Дженні стався викидень на шостому місяці вагітності, повідомляє The Sun.

«Добре відомо, що останні кілька тижнів мені довелося зіткнутися з особистими проблемами, але, можливо, не всі знають причини, — розповів 31-річний Лоренцо Інсіньє, виступаючи на пресконференції. — Отже, дозвольте мені пояснити, що ми з дружиною втратили дочку, яка назавжди залишиться у наших серцях.

У нас є ще двоє прекрасних дітей, які дозволяють нам бути безтурботними. Але ми завжди пам'ятатимемо про те, що з нами сталося".

Зазначимо, що Лоренцо та Дженні одружилися у 2012 році. У них двоє синів — 9-річний Карміне та 7-річний Крістіан.

Нападник Лоренцо Інсіньє 16 років своєї кар'єри віддав «Наполі» (122 голи у 432 зустрічах), двічі вигравши з командою Кубок Італії та один раз Суперкубок країни. Після переїзду до Канади італієць у 12 поєдинках за «Торонто» забив 6 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. У футболці збірної Італії форвард провів 54 матчі, 10 разів уразивши ворота суперників.

Лоренцо Інсіньє з легендою "Наполі" Дієго Марадоною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер новонароджений син Кріштіану Роналду.

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