Непереможний українець виграв 15-й бій на професіональному рингу: відео нокауту

Перспективний український боксер-середньоваговик Богдан Соболь (15 перемог, 7 з них — нокаутом) впевнено продовжив свою переможну серію на професіональному рингу. У рамках вечора боксу у Лієпаї (Латвія) 23-річний уродженець Макіївки відсвяткував достроковий успіх у рейтинговому поєдинку проти француза Гастона Дуе (9 перемог, 4 з них — нокаутом, 5 поразок, 2 нічиї).

Богдан із самого початку домінував у рингу. У 1-му та 4-му раундах українець відправляв опонента в нокдаун, а в 5-му після потужного удару по печінці француз присів на коліно, і рефері перервав бій, зафіксувавши 15-й успіх Соболя на профірингу.

Нагадаємо, що Богдан Соболь дебютував на професіональному рингу у 2019 році, коли переміг у Києві іншого українця Романа Тахіра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер із США скандально нокаутував співвітчизника на 4-й секунді бою.

Фото Instagram

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