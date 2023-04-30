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Спорт

Замість привітання — у щелепу: відео скандального нокауту на 4-й секунді бою

12:11 30 квітня 2023
Джейсон Сантана

У рамках шоу на арені Memphis Music Room у Мемфісі (США) відбувся один із найкоротших боїв в історії боксу. У поєдинку в рамках найлегшої ваги (до 50,8 кг) американець Джейсон Сантана (3 перемоги, всі — нокаутом) переміг свого співвітчизника Кеннета Джеймерсона (6 поразок), не дозволивши супернику завдати хоча б одного удару, повідомляє vringe.com.

Щойно пролунав гонг, 24-річний уродженець Пуерто-Рико Сантана кинувся до центру рингу і замість привітання приголомшив 33-річного суперника «двієчкою». Джермейсон, який не чекав такого підступу, миттєво опинився на настилі рингу. Нокаут на 4-й секунді!

Багато фанатів звинуватили Сантану в неспортивній поведінці. Хоча головне правило боксу — захищайте себе постійно — ніхто не скасовував.

До речі, найшвидший нокаут у рейтингових боях було зафіксовано у липні 2010 року, коли у Таїланді Фаїбун Чумтонг «вирубав» Лукрака Кіатмунгмі вже на 3-й секунді поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього суперника Олександра Повєткіна «відключили» одним ударом.

Фото Twitter Tim Boxeo

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