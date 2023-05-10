Судовий процес щодо колишнього заступника голови НБУ, а нині народного депутата Бориса Приходька, який проходить обвинуваченим у справі про крадіжку 2,069 млрд грн з рахунків гаранта продовольчої безпеки України ПАТ «Аграрний фонд», буде продовжено, адже на рішення Дарницького районного суду, згідно з яким закінченням терміну досудового розслідування після повідомлення особі про підозру було закрито провадження проти Приходька, прокуратура подала апеляцію. Про це пише редакція «Апострофа «з посиланням на власні джерела.

«Після рішення першої інстанції на свою користь Борис Приходько оприлюднив низку матеріалів у ЗМІ, що може свідчити про намагання відбілити свою репутацію, звинувативши суди в ситуації з крадіжкою мільярдів» , — написав «Апостроф».

Редакція «Апострофа» процитувала цитату нардепа для ЗМІ: «Судова тяганина довжиною майже в 10 років не додає оптимізму інвесторам, які будь-якої миті можуть постраждати і втратити все через судове свавілля. На жаль, є такі непоодинокі випадки в різних регіонах. Для того, щоб іноземні інвестори не боялися вкладати гроші в українську економіку, треба забезпечити дійсно незалежну і очищену від корупції судову систему. Це буде непросто, але ми повинні це зробити, якщо хочемо стати частиною ЄС та залучити інвестиції».

«Апостроф» нагадав, що справа Бориса Приходька тривала понад 9 років — прокуратура вимагала взяти під варту, а также ексголову ПАТ «Аграрний Фонд» Олександра Кірюка на 12 років з повною конфіскацією майна.

«За цей час Приходько був під вартою, а потім опинився у парламенті після скандального проведення виборів із ознаками фальсифікацій», — написав «Апостроф».

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