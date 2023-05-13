«Історична перемога ППО України»: Бутусов — про «унікальний подвиг» ЗСУ, які збили на Брянщині два літаки та два гелікоптери противника

Відомий журналіст Юрій Бутусов прокоментував подію, яка вже стала темою № 1 в інтернет-ЗМІ. Йдеться про ураження протягом кількох годин одразу чотирьох літальних апаратів рашистів у Брянській області

«Історична перемога Протиповітряної оборони ЗС України у небі над Росією! В одному бою, у блискуче організованій засідці, українська зенітно-ракетна система знищила одразу чотири російських бойових машини! Збито новітній російський винищувач Су-35С, бомбардувальник Су-34 та два гелікоптери Мі-8! Судячи з оприлюдненого відео усі ці цілі йшли на значній висоті, і були раптово знищені зенітними рактеами великої дальності, не встигнувши здійснити протиракетний маневр. Ракети вражали російські літаки та гелікоптери з носової частини, тому росіяни розповсюджують інформацію, що усі екіпажі знищено, ніхто не встиг вистрибнути після потужного ураження у район кабіни.

Вартість найсучаснішого російського серійного Су-35С за експортним контрактом з Китаєм складає 104 мійльони доларів за один літак, тобто за наявними експортними цінами у бою знищено російську бойову техніку на суму приблзно 200 мільйонів доларів. Також знищені пілоти, підгтовка яких не тільки дорого коштує, але й вимагає багатьох років.

Останній раз такі втрати у одному бою російська авіація зазнала 30 липня 1970-го року. Тоді авіація Ізраілю провела операцію "Рімон-20", у ході якої в одному бою було знищено одночасно 4 російських винищувача Міг-21, 3 пілоти були ліквідовані, ще один Міг було пошкоджено. Ізраільтяне втрат у літаках та пілотах не мали, один їхній винищувач також було пошкоджено.

Тепер ЗСУ вписали в світову історію свій унікальний подвиг.

Російська авіація бомбила безкарно українські міста, села, мости, інші цивільні об'єкти на півночі України безкарно, російські повітряні терористи зносили усе без спротиву, без розбору атакували мирні оселі, вбивали старих та дітей.

Але тепер проведена успішна контратака, і ворог раптово уражений у повітрі на Брянською областю. Тепер росіяни втратили панування у повітрі над Брянщиною. Цей бій значно обмежить терористичні дії російською авіації.

І привіт Міноборони РФ та генералу Коношенкову, які вже багато разів «повіністю знищили українську ППО», і юродівим російським «воєнкорам», які вже 15 місяців погрожують, як вони, сидячи у кріслах у Москві «отомстим и убьем».

Слава Україні", — написав Бутусов у Facebook.

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