«Я люблю вас»: Майлі Сайрус поділилася в мережі пікантним фото після успіху хіта Flowers

Американська попзірка Майлі Сайрус оригінально подякувала армії своїх шанувальників за увагу до її хіта Flowers. Пісня встановила рекорд, зібравши на платформі Spotify понад мільярд прослуховувань швидше, ніж будь-яка інша композиція в історії.

«Дякую, мільярд. Я люблю вас», — написала 30-річна Сайрус в інстаграмі та супроводила допис пікантним фото. На ньому Майлі позує у золотому купальнику, який майже нічого не залишає для уяви.

Не встигли 220 мільйонів передплатників співачки насолодитися цією світлиною, як вона підкинула ще кілька. Там Сайрус лежить на ліжку топлес. На ній одягнені лише темно-сині джинси.

Вочевидь, Майлі підігріває інтерес до виходу нового кліпу. Він знятий на пісню Jaded. Дата прем'єри зберігається у секреті.

Сайрус виконала Jaded наживо для свого спеціального випуску Backyard Sessions, що був показаний на Disney+.

Шанувальники впевнені, що ця пісня також заснована, як і Flowers, на особистих переживаннях Майлі. Йдеться про її розлучення з актором Ліамом Гемсвортом. Вони прожили разом лише два роки.

Нагадаємо, що Майлі Сайрус не раз шокувала шанувальників своїм надто відвертим вбранням.

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