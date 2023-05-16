У Шотландії почав курсувати перший пасажирський автобус без водія

У Шотландії почав регулярно курсувати перший у Британії пасажирський безпілотний автобус. Ним займається компанія Stagecoach. На маршрут з Единбурга в округ Файф і назад вийшли п'ять новеньких автобусів. Вони ходитимуть строго за закладеним у бортовий комп'ютер маршрутом протяжністю 21 кілометр. Швидкість безпілотного транспорту не перевищує 75 км/год.

Керівництво Stagecoach стверджує, що за тиждень ця п'ятірка здатна перевозити не менше 10 тисяч пасажирів.

Поки що в кожному з автобусів є екіпаж — для страховки. Це штурман і капітан. Штурман не втручається в роботу комп'ютера. Він лише стежить за приладами і дорогою, щоб узяти на себе управління в разі, якщо техніка дасть збій.

Капітан і зовсім виконує функції кондуктора. Він продає і перевіряє квитки, а також допомагає пасажирам.

Надалі компанія планує відмовитися від екіпажів.

Маршрут отримав позначення AB1. Його субсидує уряд Шотландії.

Автобуси виробляє компанія Alexander Dennis, чиї машини Enviro200AV здатні виконувати на дорозі складні маневри, наприклад, впоратися з круговим рухом, розрізняти сигнали світлофорів і змінювати смуги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ілон Маск вважає, що «поїздка в безпілотному автомобілі стане в 10 разів безпечнішою, ніж у керованому людиною».

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