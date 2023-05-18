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Події

Шпигував за позиціями морської піхоти: колишній посадовець податкової міліції виявився ворожим агентом

12:10 18 травня 2023
затримання

Служба безпеки України викрила ще одного агента фсб рф, на це раз у Запоріжжі.

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію, повідомили у спецслужбі.

На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Для збору інформації зрадник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора й мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тисяч грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору фсб він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

Комунікація з агресором проходила у месенджерах.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, днями у Краматорську співробітники Служби безпеки України затримали двох ворожих інформаторів.

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