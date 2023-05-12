Наводили ракети ворога на позиції ЗСУ: у Краматорську затримали двох агентів росії

У Краматорську, який у ніч проти 12 травня знов опинився під ударами рашистів, співробітники Служби безпеки України затримали двох ворожих інформаторів.

Як повідомляють в СБУ, зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону. Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку.

Обох зрадників затримали під час виконання ними ворожого завдання.

Фото СБУ

Один з інформаторів збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Телеграм і був «на зв’язку» з бойовиком окупаційного угруповання рф на східному фронті. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Фото СБУ

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

Одному із затриманих повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта — адміністратора прокремлівської інтернет-групи — кваліфіковано за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі затримані перебувають під вартою.

Раніше на Миколаївщині затримали ворожого інформатора, який «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві — восени 2022 року загинуло 8 мирних жителів, у тому числі й неповнолітня дитина. Зрадником виявився миколаївський таксист.

Фото СБУ

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