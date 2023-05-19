Легенда «Динамо», який пережив окупацію в Гостомелі, став нацгвардійцем у 48 років (фото)

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Владислав Ващук, який пережив окупацію в Гостомелі та втік без «зеленого коридору» із захопленого рашистами міста, вирішив зі зброєю в руках захищати рідну країну від жорстоких загарбників.

Про своє рішення вступити до лав Національної гвардії України знаменитий спортсмен, який грав у півфіналі Ліги чемпіонів та чвертьфіналі чемпіонату світу, повідомив у соціальній мережі.

«Так, це було моє особисте рішення, — написав ексдинамівець, якому на початку року виповнилося 48 років, на своїй сторінці в Instagram. — Так, близькі та рідні досі шоковані. І так, я знаю, що деякі мене ніколи не зрозуміють. Але я справді вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі та робитиму все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив та не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти, що я робив під час війни. Національна гвардія України, бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Динамо» Сергій Баланчук загинув на війні з рашистами.

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