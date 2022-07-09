Однокласник Шовковського та Ващука: колишній футболіст «Динамо» загинув на війні з рашистами

Колишній футболіст київського «Динамо» 47-річний Сергій Баланчук, який у складі української армії захищав Донбас, загинув під Бахмутом Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу, повідомляє «Динамоманія».

Сергій народився у Києві та навчався у «футбольному» класі школи № 170 на Оболоні разом із Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим, закінчивши навчання із золотою медаллю. У складі першої команди «Динамо» Баланчук дебютував 13 серпня 1995 року в поєдинку чемпіонату України проти «Миколаєва». Щоправда, не зумівши закріпитися в основному складі українського гранда (хоча виграв «золото» чемпіонату і взяв Кубок України), Сергій вирушив до Ізраїлю, де провів три сезони у складі «Маккабі» з Хайфи, ставши бронзовим призером чемпіонату країни та володарем Кубка Ізраїлю.

У складі "Маккабі" з Хайфи Сергій Баланчук виграв Кубок Ізраїлю

Після повернення 1999 року до «Динамо» Валерія Лобановського захисник вирушив у полтавську «Ворсклу», де відіграв в «основі» три з половиною роки, зокрема виступаючи у Кубку УЄФА. Також футболіст, в активі котрого два матчі у складі молодіжної збірної України, захищав кольори харківського «Металіста».

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту і з того часу працював за фахом. Також Баланчук був суддею третейського суду при Асоціації українських банків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної України загинув внаслідок обстрілу Сергіївки.

Фото dynamo.kiev.ua

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