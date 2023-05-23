лукашенко помилував колишнього головного редактора Nexta Романа Протасевича

Колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич повідомив про своє помилування. «Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що мене помилували. Це, звичайно, просто прекрасна новина», — заявив він агентству БелТА.

Нагадаємо, Протасевича вважали одним із найзатятіших критиків режиму олександра лукашенка. Із травня до вересня 2020 року Роман був головним редактором каналу Nexta, який широко висвітлював масові протести в білорусі після президентських виборів у серпні. У жовтні 2020 року Протасевич переїхав із Варшави до Вільнюса і пів року керував роботою Telegram-каналу «Беларусь головного мозга».

23 травня 2021 року Роман зі своєю дівчиною Софією Сапегою, російською громадянкою, летів з Афін до Вільнюса. У повітряному просторі білорусі екіпаж лайнера був змушений за розпорядженням білоруських диспетчерів змінити курс і екстрено сісти в Мінську. Там опозиціонера і його подругу затримали.

Білоруська влада стверджувала, що отримала інформацію про «мінування літака». Однак було цілком очевидно, що їхньою метою був Протасевич.

Як пізніше встановило розслідування Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), повідомлення про бомбу на борту було завідомо неправдивим.

У травні 2022 року суд у Білорусі засудив Сапегу до шести років колонії у справі про «розпалювання ворожнечі». Наразі запущено процедуру її екстрадиції в росію.

Протасевичу вирок винесли 3 травня. Його визнали винним у скоєнні цілої низки злочинів і засудили до восьми років позбавлення волі. Виступаючи раніше з обвинуваченням, прокурор просив суд врахувати, що колишній головний редактор Nexta виконав умови досудової угоди і співпрацював зі слідством.

Примітно, що засновник Nexta Степан Путило засуджений до 20 років позбавлення волі, а колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик — до 19 років. На щастя, обидва перебувають за кордоном, їх судили заочно.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що лукашенка підкосила невідома хвороба, у лікарню він прибув із конвоєм.

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