Прибув до лікарні з конвоєм: лукашенка підкосила невідома хвороба

Білоруський диктатор 68-річний олександр лукашенко потрапив до лікарні. Про це повідомляє білоруське Єврорадіо. За їхніми даними, він прибув до лікарні в Мінську з конвоєм. Під'їзд до лікарні був перекритий, а на прилеглих вулицях було багато міліції. Конвой залишив лікарню близько 9 години вечора. Офіційного підтвердження від уряду не надходило.

Вже 9 травня поширювалися чутки про нібито погіршення стану здоров'я білоруського диктатора. Хоча лукашенко з'явився в москві на параді 9 травня, він викликав занепокоєння спостерігачів своїм зовнішнім виглядом. На фотографіях, зроблених під час параду на Красній площі, лукашенко сидить на трибуні з перев'язаною правою рукою, виглядає «втомленим і трохи хитається», як писало інформаційне агентство Reuters.

Після параду диктатора відвезли на традиційне покладання квітів до могили Невідомого солдата в Москві.

Очевидно, лукашенко був змушений скасувати подальший неформальний обід з російським диктатором володимиром путіним і багатьма іншими правителями з колишніх республік Радянського Союзу. На фотографіях зустрічі з представниками Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Узбекистану та Киргизстану білоруського лідера не видно. Лукашенко вилетів назад до Мінська. Всупереч своєму звичаю в попередні роки, він не виступив у білоруській столиці з промовою з нагоди завершення Другої світової війни. Це був перший випадок за майже 30 років автократичного правління лукашенка, коли промова була скасована.

Наразі немає точних даних про те, наскільки серйозно хворий диктатор, який останніми роками дедалі сильніше просуває зв'язки своєї країни з росією.

Як стало відомо «Нашай Ніве», в умовах засекреченості стану здоров'я лукашенка у колах його номенклатури поширюється версія про вірус, який здолав політика разом з його оточенням.

«Там із найближчого оточення ще кілька людей захворіло і звалилося з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне», — сказав виданню співрозмовник, близький до служби лукашенківського протоколу.

У білоруських соцмережах стан здоров'я диктатора є домінуючою темою. Державні ЗМІ не висловлювалися з цього приводу.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», самопроголошений президент лукашенко вважає, що отримання ядерної зброї дозволить «убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу».

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