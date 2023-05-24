Загибель двох підлітків в Уельсі викликала масові заворушення

Минула ніч видалася найбільш неспокійною в Уельсі за десятки останніх років. У Кардіффі спалахнули масові заворушення. Натовп громив і підпалював поліцейські автомобілі, а також інші машини на вулицях. Нападу зазнали десятки поліцейських, 12 із них дістали травми. Побили також цивільну людину — її прийняли за офіцера поліції під прикриттям.

Приводом для бунту стала загибель двох місцевих підлітків. Вони розбилися на машині ввечері 22 травня. Жителі Кардіффа впевнені, що автокатастрофа сталася з вини патрульних, які з якоїсь причини вирішили переслідувати неповнолітніх. Очевидці стверджують, що була справжня погоня.

Водночас начальник поліції Південного Уельсу Алан Майкл заявив, що факт погоні ще не доведено. Крім того, він вважає, що заворушення готувалися заздалегідь, а загибель підлітків їхні призвідники використовували як привід.

«Схоже, хтось навмисне став поширювати чутки про поліцейську погоню, якої насправді не було», — підкреслив Майкл. Чутки блискавично розлетілися соцмережами.

Уже за кілька хвилин після загибелі підлітків на місці трагедії зібралися щонайменше 150 осіб. Багато з них закрили обличчя балаклавами. Коли з'явилися поліцейські, в них із натовпу полетіло каміння і факели.

Заворушення і зіткнення з поліцією тривали всю ніч. До світанку ними виявився охоплений майже весь Кардіфф. Довелося посилити охорону поліцейської дільниці, яка могла зазнати нападу.

Вранці 23 травня поліція провела арешти. Скільки людей було затримано, поки не повідомляють. Вулиці патрулює кінна поліція. Низка районів повністю оточена.

Жителі Кардіффа побоюються, що в місті може повторитися ситуація, яка склалася в Лондоні в серпні 2011 року. Тоді загибель 29-річного чоловіка, якого застрелили поліцейські під час спецоперації, спровокувала заворушення, грабежі, пожежі та мародерство.

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