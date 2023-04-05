Великоднє загострення: екстремісти захопили мечеть на Храмовій горі в Єрусалимі

Уночі в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі сталися масові заворушення. Офіційне агентство палестинської адміністрації Wafa стверджує, що ізраїльські поліцейські увірвалися до молитовної зали мечеті й атакували мусульман, які перебували там. Поліція застосувала світлошумові гранати, отруйний газ і гумові кулі, а також кийки і приклади. Постраждали десятки мусульман.

Прес-служба поліції Ізраїлю дає іншу інформацію. Пізно ввечері 4 квітня стало відомо, що в мечеті Аль-Акса зібралася численна група екстремістів. Вони принесли в храм піротехніку, палиці та каміння.

Поліцейські отримали наказ очистити мечеть до ранкової молитви. Переговори з екстремістами не дали результату. Довелося провести силову операцію, під час якої кілька поліцейських дістали травми. У них кидали камінням і петардами. Було затримано близько 350 осіб.

За даними AP, у мечеті зібралися представники молодіжного крила руху ХАМАС. Їхні лідери закликали «стати на захист мечеті Аль-Акса».

У той час, коли поліція проводила операцію на Храмовій горі, бойовики ХАМАС у Секторі Гази здійснили ракетний обстріл південної частини Ізраїлю. Ізраїльська авіація завдала удару у відповідь.

Цей виток ескалації напруженості збігся в часі з мусульманським місяцем посту Рамадан і підготовкою іудеїв до святкування Песаха.

Ізраїльська поліція опублікувала відеозаписи, на яких видно, як усередині мечеті вибухають феєрверки і петарди. У поліцейських летить каміння. Правоохоронцям доводиться під шквалом каміння і петард іти через мечеть, прикриваючись щитами.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про найкривавіший теракт в Ізраїлі: розстріляні люди біля синагоги в Єрусалимі.

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