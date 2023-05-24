Андрій Стріхарський передав Мліївській громаді сучасне медичне обладнання та ліки

Народний депутат Андрій Стріхарський відвідав Мліївську об’єднану територіальну громаду Черкаської області та передав лікарям сучасний електрокардіограф та партію медикаментів.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

«Відвідали Мліївську об’єднану територіальну громаду, де мешкає понад 7 тисяч громадян. Багато з них люди похилого віку, яким потрібна якісна та спеціалізована медична допомога. Мені вдалось знайти та передати до Мліївської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 1 сучасний електрокардіограф — вкрай необхідне обладнання для проведення досліджень серцево-судинної системи на найвищому рівні», — повідомив Андрій Стріхарський.

Також народний депутат передав медичні матраци для лежачих хворих, пледи, антисептичні та жарознижувальні засоби, знеболювальні препарати, вітамінні комплекси, ліки проти артеріального тиску та багато інших медикаментів.

«Вважаю, що міць та добробут нашої країни починається з громад. Саме тут справжнє життя людей, результат роботи влади, непереможна сила та величезний потенціал розвитку для нашої країни. Зараз вся країна бореться, наші воїни вирішують її долю на фронті, і вони мають бути впевнені, що наші громади — надійний тил», — додав Андрій Стріхарський.

Раніше Андрій Стріхарський заявляв, що гуманітарний хаб у Городищі Черкаської області — приклад єднання та допомоги у важкі часи.

Також повідомлялось, що Андрій Стріхарський презентував проєкт забезпечення житлом переселенців у Черкаській області.

Фото: Андрій Стріхарський під час робочого візиту в Черкаську область (facebook.com/strikharskiy)

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