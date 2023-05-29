На Львівщині горів пансіонат для людей похилого віку: одна людина загинула, близько 30 врятовано

На Львівщині, де нещодавно посадили довічно коригувальника, в ніч на 29 травня сталася пожежа в пансіонаті для літніх людей. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

«29 травня о 02:32 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті для людей похилого віку, в с. Холодновідка Львівського району по вул. Кільцева дорога. Пожежа виникла дерев`яній альтанці 10×7 м, що була вбудованою частиною трьохповерхової цегляної будівлі пансіонату. До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. Пожежа спричинила сильне задимлення. Тож, вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання та порятунку людей», — йдеться у повідомленні.

Під час пожежі одна жінка загинула.

«На момент пожежі в будівлі перебували 28 літніх людей та 2 особи персоналу закладу. Рятувальники винесли на свіже повітря 27 людей та передали медикам для огляду. Одна старша жінка, 1939 року народження була госпіталізована в стані середньої важкості в 8-у міську клінічну лікарню м. Львова. На місці пожежі виявлено тіло жінки. Загибла, 1949 року народження, була мешканка пансіонату. О 03:27 пожежу локалізовано та о 03:41 ліквідовано в складі 5-ти ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено дерев`яну альтанку та кухонне обладнання в приміщенні їдальні пансіонату на площі 120 м кв. Пошкоджено сусідню альтанку на площі 6 м кв», — повідомили рятувальники.

Як писали «ФАКТИ», у Дніпрі минулого року при займанні в приватному будинку для літніх людей у центрі міста загинули п'ять жінок, які проживали в цьому закладі.

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