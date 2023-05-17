Слухаючи вирок, усміхався: коригувальника ракетних ударів по Львову посадили довічно (фото)

У Львові, де нещодавно СБУ затримала ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ, до довічного ув`язнення засудили 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти та передавав інформацію ворогові.

Як пише «Судовий репортер», чоловіка визнали винним у державній зраді. Втім, провину Козєєв не визнав. Під час оголошення вироку засуджений посміхався та відмовився брати примірник рішення, сказавши, щоб документ відправили до Верховного Суду.

Уродженця Бурятії, який має українське громадянство, затримали рік тому у батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки будівля знаходилася неподалік від залізничних колій. Віннадсилав представникам рф інформацію про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі й пʼяти мостів. Чоловік на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Слідчі змогли відновити на телефоні засудженого видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам. Це фото наслідків ракетного удару по Львову, військовій частині та військовій техніки в одному з сіл Львівщини, по навчальному центру ЗСУ, нафтобазі, мосту та інші.

Встановлено, що Козєєв до початку широкомасштабного вторгнення періодично їздив до росії та хотів отримати громадянство рф. З цього приводу він листувався з колишнім головою партії ЛДПР Владіміром Жиріновським.

Нагадаємо, що суд у Харкові призначив 15 років тюрми коригувальнику ракетних ударів по Харкову.

Фото з сайту https://sudreporter.org

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