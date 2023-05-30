«Побачимо колосальний успіх»: американський генерал про очікуваний контрнаступ ЗСУ

Дії ЗСУ спрямовані на те, щоби ефективно вбивати ворогів. І Україна безперечно переможе у війні з росією.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії.

«Немає сумнівів у тому, що збройні сили та спецслужби України виграють цю війну. Скільки часу це займе? Ми не знаємо, але вони безперечно на правильному шляху», — сказав він.

При цьому він зазначив, що як партнер Збройних сил України може «пишатися ефективністю, самовідданістю та доблестю ЗСУ».

Відповідаючи на запитання про очікуваний контрнаступ ЗСУ, генерал заявив: «Я думаю, час покаже, і ми побачимо колосальний успіх. Тому що пам'ятаєте, військові діють способами, які не розраховані на те, щоб справити враження на пресу. Вони розраховані на те, щоб вбивати ворогів і перемагати у війні».

Також Болдвін запевнив, що Сполучені Штати віддані успіху України, але американські платники податків хочуть бачити, що вони одержують за свої гроші. Отже, успіх, безумовно, допомагає, але проблема в тому, що Україна, безсумнівно, має виграти цю війну, а для цього вона повинна мати постійну підтримку США.

«Тож у будь-якому разі ми маємо зробити так, щоб Україна перемогла, і Україна переможе», — запевнив американський військовий.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку експертів, майбутній український контрнаступ повністю витіснить росіян із суверенної України, включно з Кримом. Якщо лінія фронту стане жорсткішою, вважають вони, Сполученим Штатам слід наполягати на мирних переговорах, навіть якщо ні Україна, ні росія не виявлятимуть бажання до них.

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