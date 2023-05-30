Понад 400 окупантів, 38 дронів та 51 крилата ракета: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста шістдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник продовжує атакувати мирні українські міста та села.

В районі бойових дій окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, інформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 27 ворожих атак.

Противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

У відповідь на обстріли наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Загалом втрати ворога за добу склали

- особового складу- 207 440 (+410) осіб,

- танків — 3802 (+1) од,

- бойових броньованих машин- 7469 (+2) од,

- артилерійських систем — 3445 (+10) од,

- засобів ППО — 332 (+1) од,

- БПЛА — 3092 (+38),

- крилатих ракет — 1107 (+51),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6219 (+12) од,

- спеціальної техніки — 454 (+1).

Стосовно безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запускав у ніч на 30 травня, з 23.30 до 4.30, іранські ударні безпілотники Shahed-136/131.

Загалом з півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі 30 травня російські варвари знов обстріляли Київ «шахедами». Є влучання, постраждалі, одна людина загинула. Сили ППО збили понад 20 безпілотників.

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