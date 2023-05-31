Поступ ЄС на Кавказ: Азербайджан стає впливовим політичним гравцем та партнером Європи

Азербайджан — одна з основних країн, за допомогою яких здійснюється заміщення російських енергоресурсів на європейському ринку. Баку постачає нафту та газ до Румунії, Хорватії, Болгарії, Чехії, Австрії, Німеччини, Греції, Іспанії, Ірландії, Португалії та Італії. У перспективі поставки до Молдови, Угорщини та Албанії. У 2022 році обсяг азербайджанського газу до ЄС досяг 12 млрд м куб., а до 2027 року ця цифра може подвоїтися.

Це стане однією з основних тем Саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі, що запланований 1 червня, повідомляє УНІАН.

Азербайджан є незамінним стратегічним партнером ЄС на Кавказі через його важливий енергетичний статус. Завдяки партнерству з Азербайджаном ЄС пережив цю зиму з наполовину заповненими газовими сховищами, стабільними цінами на газ та позитивним прогнозом на наступний сезон, коментує комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Однак, як пише Forbes, головною загрозою цим поставкам нині є москва та Тегеран. Аби тиснути на Баку, кремль створює провокації руками вірменських сепаратистів у Карабаху: путін діє тут подібно тому, як використовує південних осетин та абхазів у Грузії чи росіян в Україні.

Попри ворожих сусідів на півночі та півдні, Азербайджан послідовно підтримує Україну. Торік з Баку безкоштовно надійшли до нас понад 200 тис. л пального та понад 900 тонн медикаментів, медобладнання та продовольства.

Однак через «токсичне» сусідство рф та Ірану, активність сепаратистів у Карабаху під прикриттям російського військового контингенту, Азербайджан змушений постійно підвищувати свою обороноздатність. Військові витрати цієї країни досягли майже $ 3 млрд. У рейтингу найбоєздатніших армій світу Global Fire Power Азербайджан займає 57-ме місце.

Азербайджан тримає першість і за іншими показниками: це найбільша за кількістю населення країна Закавказзя — тут живуть 10,1 млн людей, в той час як у Грузії — 3,7 млн, Вірменії — 2,9 млн. ВВП держави у 2022-му — $ 78,7 млрд, що значно перевищує показники сусідів. Також Азербайджан тримає лідерство з доходів та отримав місце у рейтингу найкращих країн світу за версією US News & World Report.

Азербайджан є незамінним стратегічним партнером ЄС на Кавказі. Можливе ж укладання мирної азербайджано-вірменської угоди потенціює для Євросоюзу нові перспективи для партнерства та економічного розвитку на Південному Кавказі, зменшуючи вплив кремля у регіоні.

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