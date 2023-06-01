37.07 / 37.53 39.86 / 40.56
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зливав прибічникам лукашенка інформацію про оборону кордону: в Україні затримано білоруса-зрадника

18:02 1 червня 2023
чоловік

В Україні затримали й арештували на два місяці громадянина білорусі, який працював на ворога.

Чоловіка підозрюють у «зливі» інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.

Про це пише «Радіо Свобода».

Затриманий — безробітній, який народився та мешкав у Рівненській області України, а потім вирішив «перебігти» на бік нападників й змінив громадянство.

Чоловіка затримали за підозрою в передачі інформацію про переміщення живої сили та техніки для захисту прикордонної з білорусю території України.

Зазначається, що підозрюваний вже був раніше засуджений за виправдання й підтримку російської агресії проти України.

Згідно з даними слідства, чоловік телефоном передавав іншому громадянину білорусі інформацію, якої не було у відкритих джерелах.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення росія використовує територію білорусі для продовження завдання ударів по території нашої країни.

Про те, як живуть прості люди за режиму лукашенка, розповів колишній футболіст і головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

Сонне тигреня

Рибам — успіх у роботі, Стрільцям — значний прибуток, Ракам — сімейне щастя: гороскоп на 1 червня, день Тигра-Сонька

овочі

Потрібна лише одна сигарета: дайте це підживлення розсаді, і врожай помідорів або огірків буде вдвічі більшим (відео)

Приват24

Великий збій у роботі «Приват24»: що відомо на цей момент

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту