Зливав прибічникам лукашенка інформацію про оборону кордону: в Україні затримано білоруса-зрадника

В Україні затримали й арештували на два місяці громадянина білорусі, який працював на ворога.

Чоловіка підозрюють у «зливі» інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.

Про це пише «Радіо Свобода».

Затриманий — безробітній, який народився та мешкав у Рівненській області України, а потім вирішив «перебігти» на бік нападників й змінив громадянство.

Чоловіка затримали за підозрою в передачі інформацію про переміщення живої сили та техніки для захисту прикордонної з білорусю території України.

Зазначається, що підозрюваний вже був раніше засуджений за виправдання й підтримку російської агресії проти України.

Згідно з даними слідства, чоловік телефоном передавав іншому громадянину білорусі інформацію, якої не було у відкритих джерелах.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення росія використовує територію білорусі для продовження завдання ударів по території нашої країни.

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