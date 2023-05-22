«Українці не зможуть пробачити лукашенку»: екстренер «Динамо» Хацкевич вразив правдою про рідну білорусь (відео)

Колишній футболіст і головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич, який різко висловився про двох диктаторів, відверто розповів про ситуацію в рідній білорусі, де живуть його батьки.

«Свого часу в білорусі було достатньо українських футболістів, наприклад, Саша Нойок. Він говорив: «Я не бачив кращої країни, ніж білорусь, хочу тут залишитися», придбав нерухомість, — розповів 49-річний Олександр Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу «ЧестнОК». — А якщо запитати сьогодні українського спортсмена, який раніше грав у білорусі, чи готовий він зараз повернутися туди і постійно проживати?

Мені здається, 99% тих, хто у 2016, 2017, 2018 чи 2019 роках говорили, що це хороша країна для життя і тут дітям буде спокійно… Так, можливо, і спокійно, але ми говоримо про свободу слова, свободу вибору — цього немає. На мою думку, сьогодні в білорусі це заборонено і при тому заборонено законом.

Чи зможуть українці вибачити лукашенку? Ні. Треба розуміти, яка влада у білорусі. Країна практично стала неофіційною частиною росії. 2020-го місцеві силові структури разом із російськими придушували мирні мітинги. лукашенка точно не пробачать. А справжні білоруси віддають своє життя за Україну.

Часто кажуть: «Нова білорусь, нова білорусь» … білорусь — це і так молода країна. Сподіваюся, я у своєму житті ще зможу спокійно туди повернутися, спокійно ходити вулицями, посміхатися, бачити своїх друзів та батьків, спокійно говорити на будь-яку тему — про спорт, політику та президента країни.

Говорити, що добре і що погано, а не «У нас все так добре, ми найкращі на Землі», як зараз це подають білоруському народу. Є країна, яка має бути щасливішою".

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич народився та виріс у мінську. Експівзахисник — семиразовий чемпіон України у складі київського «Динамо» та чотириразовий чемпіон білорусі у футболці мінського «Динамо». На тренерському шляху він встиг попрацювати в білорусі, Україні, росії та на Кіпрі. Під керівництвом Хацкевича український гранд двічі виграв Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Владислав Ващук, який пережив окупацію в Гостомелі, пішов служити до Нацгвардії.

Фото ФК «Динамо»

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