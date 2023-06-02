У заарештованого в Грузії Саакашвілі народилася дитина в Україні

Народна депутатка України Єлизавета Ясько, яка після арешту в Грузії восени 2021 року голови Виконавчого комітету реформ України та колишнього грузинського президента Михеїла Саакашвілі повідомляла про їхні стосунки, розповіла, що під час війни стала мамою.

Про народження дитини вона повідомила у соцмережах у День захисту дітей, не конкретизуючи, коли саме маля з`явилося на світ. Ліза Ясько лише зазначила, що це сталося в страшних реаліях війни.

«Ми не думаємо про літо. Ми думаємо про захист наших дітей. Дітей, які, на жаль, не можуть мати безпеку в своїй хаті через повномашстабну агресію рф. Ніколи собі не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров’ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом. Моя дитина — це моя любов. Для батька наша дитина — це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України. Ніколи не думала, що народити дитину під час війни — це насправді страшно. Страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими», — пише депутатка.

Нагадаємо, що в Грузії у Міхеїла Саакашвілі росте маленька донька — Еліс Марія.

Грузинський експрезидент неодноразово звертався до світового співровариства із закликом врятувати його життя, повідомляючи, що після арешту у нього розвинулося понад 20 серйозних захворювань.

Фото зі сторінки Лізи Ясько

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