«Я скоро помру»: Міхеіл Саакашвілі звернувся до Заходу з проханням урятувати йому життя

Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі звернувся до лідерів США, Євросоюзу та міжнародної спільноти в цілому, повідомляє видання Politico. Колишній президент Грузії заявив, що вмирає та закликав зробити все можливе для порятунку його життя.

Саакашвілі наголосив, що після арешту у нього розвинулося понад 20 серйозних захворювань. Він також заявив, що в ув'язненні його піддавали систематичним тортурам — фізичним та психологічним. Крім того, у нього є всі ознаки отруєння важкими металами.

За словами політика, стає все очевиднішим, що він скоро помре. Врятувати йому життя може лише належна медична допомога за межами Грузії.

«Моя смерть може призвести до політичного хаосу у Грузії. Це буде мученицька загибель, яка стане перемогою путіна», — сказав Саакашвілі.

Якщо все ж таки вдасться домогтися його звільнення, то це не тільки «завдасть ще одного удару по путіну, але також стане сильним сигналом, що США та Європа, як і раніше, віддані ідеалам демократії, порядності та справедливості», впевнений Саакашвілі.

«Тим ідеалам, на які, як мені одного разу сказав президент Байден, я можу покластися», — додав він.

Саакашвілі також закликав Захід накласти санкції на колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіну Іванішвілі та його соратників. Це має бути економічне ембарго, призупинення фінансування Грузії та запровадження візових обмежень.

Колишній президент називає себе політичним ув'язненим. Він нагадує, що путін одного разу погрожував підвісити його за яйця, а тому саме російський лідер несе відповідальність за все, що сталося із Саакашвілі після повернення до Грузії.

Звернення політика до редакції Politico передав його юридичний радник у США Массімо Д'Анджело.

Нагадаємо, у Грузії проти Саакашвілі заведено п'ять кримінальних справ. З травня 2022 року він утримується під вартою в окремій палаті в приватній клініці в передмісті Тбілісі, куди його перевели з в'язниці у зв'язку з погіршенням здоров'я. У лютому 2023-го політик через різке погіршення стану потрапив до реанімації.

323

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram