Полунична повня 4 червня: що можна та чого не можна робити у цей день

Перший літній повний Місяць у 2023 році настане 4 червня о 6 годині 42 хвилини. Ця повня отримала назву «Полунична» через те, що саме у цей час він буде мати червонуватий відтінок. Збоку здаватиметься, що повня набула насиченого ягідного кольору.

Друга причина називати її полуничною ще й тому, що зараз час збирання ароматної та смачної ягоди, вважають астрологи.

4 червня 2023 року місяць опиниться у Стрільці. Вогненний знак зодіаку впливатиме на нас певним чином, наділивши великою енергією, життєрадісністю та цілеспрямованістю. У цей час багато людей відкриють друге дихання і почнуть прагнути виконання своїх бажань.

Традиційно знак Стрільця, який керуватиме повнею, впливає на такі сфери, як нові знання, спілкування, інтелект та поїздки. Майбутня астрономічна подія лише яскравіше підсвітить сильні області даного знаку зодіаку.

У цей час слід звернути особливу увагу на сектор взаємодії з іншими людьми, робочі та особисті проєкти та подорожі, налагодити стосунки з оточенням та обов'язково завершити усі справи.

З давніх-давен люди вірили, що рожевий Місяць сприяє самопізнанню та проведенню енергетичних ритуалів. У цей період корисно займатися медитативними практиками та черпати позитив через спілкування із приємними людьми.

Оскільки в цьому випадку йдеться про вплив одного з найінтелектуальніших знаків, обов'язково використовуйте його енергетику, щоб успішно завершити ділові проєкти та порадувати начальство потоком креативних ідей.

Водночас полунична повня вважається однією з наймістичніших подій, в яку варто обов'язково загадувати бажання. Сформулюйте свій внутрішній запит, знайдіть відокремлене місце, щоб можна було спостерігати за рожевим Місяцем, і протягом декількох хвилин думайте про найпотаємніше. Енергія полуничного повного місяця допоможе досягти бажаного.

Чого не варто робити в полуничний повний місяць

Як і в будь-яку іншу повню, під час рожевого Місяця категорично забороняється конфліктувати з іншими людьми та загострювати ситуації. Пам'ятайте, що вами керує гострий на язик Стрілець, а також емоції, викликані певною фазою небесного світила. Уникайте скандалів й дотримуйтесь спокою.

Не зловживайте алкоголем та веселим проведенням часу. У полуничний повний Місяць краще дотримуватися золотої середини, оскільки вам і так вистачатиме бурхливих емоцій. Не загострюйте свій стан за допомогою спиртного та галасливих вечірок.

У такий неоднозначний час краще відмовитися від будь-яких хірургічних втручань, відклавши операції більш сприятливий період.

Постарайтеся не смітити грішми, попри легке ставлення Стрільця до фінансових питань. Щоб не втратити грошову енергію, не давайте у борг та не позичайте кошти.

Обмежтеся легкими фізичними вправами, які принесуть користь красі та здоров'ю. На даний час вам не варто перевантажувати себе ніякою тяжкою роботою.

Про те, в які саме дні у червні варто планувати найбільш важливі справи, читайте на сайті «ФАКТІВ».

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram