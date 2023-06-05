Десять років за гратами за телефон: у Києві чоловік пограбував дівчину-підлітка

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який пограбував 14-річну дівчинку. Він вирвав в неї з рук мобільний телефон та втік.

Про це повідомили у поліції.

Поліція дізналася про грабіж від жінки, яка повідомила, що бачила, як на вулиці Юрія Пасхаліна невідомий вирвав з рук дівчинки телефон та втік.

На місці події потерпіла та свідки надали поліцейським прикмети підозрюваного. Оперативники протягом двох діб розшукали та затримали підозрюваного.

«Під час комплексу розшукових заходів ми проаналізували відеозаписи з камер спостереження та відпрацювали коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Згодом встановили підозрюваного. Ним виявився 35-річний киянин, який проходить лікування від наркотичної залежності. В одному з торгівельних закладів ми вилучили телефон потерпілої», — йдеться у повідомленні поліції.

За фактом пограбування розпочато кримінальне провадження.

Слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від семи до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві у парку «Кіото» 32-річний уродженець Вінницької області пограбував та вбив киянина. Його затримали поліцейські.

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