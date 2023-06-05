Вдарив металевою палицею, відібрав сумку та втік: у Києві в парку «Кіото» вбили людину

В Києві у парку «Кіото» було вбито чоловіка. Злочин стався 3 червня, але поліція повідомила про нього тільки сьогодні.

У суботу, 3 червня, до поліції Києва надійшов виклик, що у парку «Кіото» у Деснянському районі Києва перехожі виявили мертвим чоловіка з травмою голови.

Слідчо-оперативна група та співробітники управління карного розшуку столичного главку провели низку оперативно-пошукових заходів та швидко встановили зловмисника, а також обставини події.

Як повідомили в поліції, того дня невідомий вирішив пограбувати потерпілого, вдарив його металевою палицею, після чого відібрав сумку та втік.

Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Оперативники встановили особу чоловіка, який причетний до смерті 48-річного місцевого мешканця. Ним виявився раніше судимий за вбивство 32-річний уродженець Вінницької області.

Слідчі затримали фігуранта. Поліцейські готують йому повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ще одне жахливе вбивство в Києві — чоловік вбив свого колегу, а його тіло сховав на балконі.

А в Одесі конфлікт між родичами закінчився загибеллю двох людей.

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