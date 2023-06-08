Якщо нема куди «прилаштувати» домашнього улюбленця: у Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин

Українці під час війни допомогають не лише нужденним людям, а й тваринам. Домашніх улюбленців, які залишилися без госпорадів, вивозили, зокрема, з Ірпеня, коли під Києвом йшли бої.

Столична влада повідомляє, що у Києві у тестовому режимі запрацював сервіс, завдяки якому власники домашніх тварин, а також волонтери та опікуни безпритульних тварин зможуть знайти тимчасовий прихисток для своїх підопічних.

Проєкт «єКуточок» реалізували фахівці комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». На сайті користувачі можуть створити акаунт двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати.

Користуватися сервісом можуть не лише фізичні особи, а й ветеринарні клініки, притулки, громадські організації. Окрім послуги перетримки, у сервісі «єКуточок» можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо. Також власники, опікуни чи волонтери зможуть через сервіс замовити додаткові послуги для своїх підопічних, наприклад, професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід та інше.

Після того, як рашисти підірвали греблю Каховської ГЕС, на Херсонщині багато тварин загинуло, волонтери рятують всіх, кого можуть, плаваючи лодками затопленими вулицями населенних пунктів. А в тимчасово окупованій Новій Каховці загинуло багато мешканців зоопарку «Казкова діброва». Вдалося врятуватися не багатьом тваринам, які у той час знаходилися вдома у однієї із співробітниць зоопарку.

Фото Pixabay

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